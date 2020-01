JA TIL NORGE: Magnus Abelvik Rød velger å spille EM – mot klubbtrenerens ønske. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Abelvik Rød trosser Flensburg-trenerens oppfordring om å droppe EM

TRONDHEIM (VG) Flensburg liker ikke at Magnus Abelvik Rød spiller EM for Norge. Trener for Flensburg-Handewitt, Maik Machulla, har oppfordret bakspilleren til å droppe mesterskapet.

– Maik ville jo helst at jeg skulle være hjemme, sier 22-åringen fra Oslo til VG. Saken var opp til vurdering da Abelvik Rød i romjulen fikk trøbbel med venstre hofte.

Men Machulla fikk ikke svaret han ønsket seg.

– Jeg sa at så lenge det ikke kan bli verre, så spiller jeg EM, forteller skytteren som virkelig slo gjennom med 43 VM-mål for Norge i fjor. Han har vunnet Bundesliga i begge sin to første sesonger i Flensburg. Denne sesongen har det blitt svært mye spilletid både i Bundesliga og Champions League.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Flensburg.

TØFFE TAK: Magnus Abelvik Rød i duell med Barcelonas islending Aron Palmarsson i Champions League i november. Foto: Andreu Dalmau / EFE

– Jeg har hatt en enorm belastning i Flensburg det siste halvåret. I og med at (Holger) Glandorf har vært skadet. Jeg har stått veldig mye alene, forklarer han.

Hofteskaden ble sjekket med MR i Trondheim mandag, og resultatet var ifølge Abelvik Rød positivt. Han regner seg som 100 prosent klar for å møte Bosnia-Hercegovina i Norges åpningskamp fredag kveld.

– Dette er en liten skade. Det hadde blitt feil å droppe mesterskapet. EM går på norsk jord i starten og det skulle veldig mye til for at jeg ikke skulle spille.

Christian Berge vet godt hva han gamle klubb Flensburg (spilte der fra 1999 til 2006) mener. Men landslagssjefen har ikke snakket med tyskerne.

Han har derimot hatt tett dialog med Magnus Abelvik Rød.

– Han var veldig sulten på å være med. Da var det klart for min del, sier Berge og fortsetter:

– Det var en god beslutning av Magnus. Litt fordi han i EM kan spille seg ordentlig i form igjen. I Flensburg sto han i nesten 60 minutter i kampene. Her blir det andre muligheter til å få avlastning, mener Berge som også har Harald Reinkind og Eivind Tangen som høyre bakspillere.

Berge valgte å hvile Abelvik Rød under landslagets to kamper i oktober. Han spilte mot Danmark sist fredag, men har totalt sett bare vært på banen i en av Norges fire oppkjøringskamper til EM.

Et helt bevisst valg fra Berge.

KLUBBTRENER: Flensburgs Maik Machulla ville gjerne at Magnus Abelvik Rød skulle droppe EM. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi er veldig opptatt av at de skal være friske hele tiden. Derfor har vi ansatt Harald Markussen (manuellterapeut) i 100 prosents stilling. Vi prøver å tenke helhetlig.

I fjor ble det bråk med Flensburg da Berge brukte Gøran Johannessen i halve VM-åpningen. Trener Maik Machulla var «veldig irritert og skuffet» og gikk ut mot Norge i et innlegg på klubbens hjemmesider.

Johannessen kom direkte fra et seks ukers skadefravær på grunn av et tommelbrudd.

– Jeg synes ikke det kan sammenlignes med Magnus nå. Han har litt vondt i hoften, men trener for fullt. Det ser helt fint. Så jeg skjønte argumentet bedre i fjor enn i år, sier Gøran Johannessen til VG.

203 høye Magnus Abelvik Rød har slitt med mange skader siden han kom til Tyskland i 2017.

– Spillet i Flensburg er veldig mye bygget opp på mann mot mann. Gøran (Johannessen) og jeg skal i duellene. Når du får trøkker hver eneste torsdag, lørdag, onsdag, søndag, så blir det bare sånn at du får mye vondt. Det er ikke mange andre «tometre» som kriger så mye «mann-mann» som jeg gjør. Det er i hvert fall en del av forklaringen.

Men det er liten tvil om at Magnus Abelvik Rød trives i sin tøffe hverdag. I oktober skrev han under på en ny og forbedret kontrakt som binder ham til Flensburg-Handewitt til sommeren 2023.

