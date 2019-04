Stine Bredal Oftedal om håndballoppropet: – Noe må gjøres

Håndballskadene florerte både i herre-VM og kvinne-EM. Verdens beste spillere har fått nok. Stine Bredal Oftedal, Sander Sagosen og flere norske stjerner krever forandringer i kampprogrammet.

– Noe må gjøres. Vi har klare forslag, sier Stine Bredal Oftedal til VG. Hun er med i et opprop som inneholder stjerner som Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Uwe Gensheimer, Sander Sagosen , Nora Mørk, Cristina Neagu og Isabelle Guldén.

– Vi er for den kommersielle utviklingen av sporten. Håndballens popularitet og mer penger kommer også oss til gode. Vi ønsker å spille de kuleste kampene i mange år fremover, og vil derfor ha forandringer. Skadetallene viser at noe må gjøres med kampprogrammet og mulighetene for restitusjon, sier Oftedal til VG.

Hun mener at Champions League-sluttspillet og OL-kvalifiseringen bør utvides med en dag. At det alltid må være to fridager når det er reisedag i mesterskap. Spillerne har flere andre konkrete forslag.

– Det er mulig å finne løsninger om spillerne blir tatt med på råd, sier landslagskapteinen som til høsten går inn i et svært tøft år med VM, OL og EM med Norge i tillegg til det tøffe kampprogrammet til klubben Györ.

SJELDEN SKADET: Stine Bredal Oftedal har ikke hatt store skader, men måtte ta flere ukers pause etter denne skaden i EM- kvalifiseringen mot Kroatia i fjor. Veronica Kristiansen forsøker å trøste. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Dette er klar beskjed. Alle toppspillerne står bak dette oppropet. Avgjørelsene tas over hodet på oss. Vi må ta alle de mentale og fysiske belastningene for at håndballen skal tjene mer penger, sier Sander Sagosen til VG – som i desember ble kåret til verdens beste håndballspiller.

Han understreker at han er for at økonomien i håndballen vokser. Før herre-VM i januar ble 38 potensielle VM-spillere skadet, mens 23 nye spillere ble skadet i selve VM. 38 av de 61 skadene er i kategorien «alvorlige».

– VM fikk begeret til å renne over. Skadene ble for mange. Spillerne må ta konsekvensene for at det ble spilt fem kamper på syv dager. Frankrike hadde i tillegg en reisedag innimellom. Slik kan det ikke fortsette, mener Sagosen.

Den tyske stjernespilleren Martin Strobel skadet kneet stygt mot Kroatia i VM:

Også Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen fronter kampanjen #dontplaytheplayers i en video. Kampprogrammet har est ut de siste sesongene. I fjor måtte tyske Rhein-Neckar Löwen spille Bundesliga i Tyskland og Champions League i Polen på samme dag.

– Vi spiller 80 kamper i løpet av sesongen. Da er det vanskelig å få nok styrkeøkter og balanse i treningen underveis. Jeg er 23 år og har en kropp som tåler det nå, men jeg vil gjerne spille i 15 år til, sier Sagosen. Han må daglig passe på jumpers knee-problematikk i begge knær.

Herrelandslaget slet med skader på Bjarte Myrhol fire andre i oppkjøringen til VM. Det siste negative nyheten er at Henrik Jakobsen kan bli ute ett år etter å ha skadet korsbånd og menisk for Toulouse i Frankrike.

Det norske kvinnelandslaget mistet rett før EM i desember Amanda Kurtovic i en korsbåndskade, mens Nora Mørk gikk glipp av mesterskapet på grunn av komplikasjoner etter den samme skaden. Hennes søster, Thea Mørk, fikk bare fem minutter EM-spill før hun måtte gi seg med håndball for godt. Etter flere alvorlige skader toppet det seg med Cristina Neagu kneskade i Frankrike:

– Vi er nødt til å beskytte spillerne. Nå dreper vi de én etter én, sa Ungarns danske trener, Kim Rasmussen etter Neagus skade.

Det brede internasjonale oppropet startet ifølge Sagosen med at lederen av den franske spillerforeningen, landslagets keeper Vincent Gérard, og PSG-stjernen Nikola Karabatic, diskuterte alle skadene etter VM i januar.

Med utgangspunkt i Sagosen og resten av stjernegalleriet i Paris Saint-Germain har Den Europeiske Håndballspillerforeningen EHPU sendt brev til den internasjonale presidenten, Hassan Mustafa og den europeiske håndballpresidenten, Michael Wiederer.

Nå ønsker spillerne å møte presidentene under herrenes Final 4 i Champions League i Köln i begynnelsen av juni.

– Vi vil gjerne ha dialog, men spillerne er nødt til å strukturere seg og bestemme hvem som skal tale deres sak, sier Wiederer til dansk TV 2.

– Jeg tror ingen spillere er uenig i dette, sier Sander Sagosen.

