KOLSTAD-SNAKK: Landslagsstjerne Sander Sagosen og landslagssjef Christian Berge har begge blitt nevnt i forbindelse med satsingen til Kolstad.

Håndballpresidenten irettesetter Berge: − Har gjort ting vi ikke ønsker

FORNEBU (VG) Håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser at Christian Berge skal ha hatt en uønsket kontakt med hardtsatsende Kolstad og jobbet for å få spillere til klubben, samtidig som han er landslagssjef for Norge.

– Han har jobbet for det beste for Kolstad og noe han tror er til det beste for norsk landslagshåndball. Han har gjort ting som vi ikke ønsker at han hadde gjort, sier Lio til VG og andre medier på Fornebu lørdag formiddag.

Det har gått en rykteflom rundt hva landslagssjefen har gjort eller ikke gjort i forbindelse med Kolstads nye prosjekt. TV 2 meldte først at Kolstad ikke bare har ambisjoner om å hente hjem landslagsstjernen Sander Sagosen, men også profilene Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud fra tysk Bundesliga.

Håndballpresidenten sier nå at Berge blant annet har kontaktet norske spillere med tanke på å få dem til Kolstad.

– Han har vært for offensiv og ekspansiv med tanke på samtaler med spillere, og andre.

Berge har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser om saken. Lio opplyser at han og generalsekretær Erik Langerud har hatt møter med landslagssjefen og at han skal ha vært lydhør for kritikken.

– En atferd vi vil korrigere

Islendingene Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson er også lansert som mulige Kolstad-spillere sammen med Torbjørn Bergerud, Kent Robin Tønnesen, Magnus Fredriksen, Sebastian Barthold og svenske Jonathan Carlsbogård.

Berge har kontrakt som norsk landslagssjef til 2025, men ble likevel knyttet opp mot det trønderske prosjektet. For Kolstads konkurrenter handler det om landslagssjefen skal ha blandet kortene.

– Han kan ikke være trener både for Kolstad og det norske håndballandslaget. Det har vi svart ut til Kolstad. Denne gangen har nok Christian gått utenfor det vi ønsker. Det er en atferd vi vil korrigere. Det vil vi gjøre gjennom samtaler. Han har fått noen korrigeringer, sier Lio.

Tilgir Berge

Norsk Topphåndball hadde for snart to uker siden et møte med forbundsledelsen for å få avklart forholdene rundt landslagssjefen. Generalsekretær Langerud fikk oppgaven med å ettergå saken og legge den frem for NHF-styrets møte som startet på fredag på Fornebu utenfor Oslo.

Håndballpresident Lio har vært klar på at Berge har heltidsjobb i Norges Håndballforbund og må forholde seg til den.

– Vi er like glad i Christian for det. Av og til gjør vi feil. Da er det greit at vi blir utsatt for veiledning og forståelse. Dette skjønner Christian veldig godt. Han tar det til etterretning, sier Lio, som stadfester at Berge skal fortsette som landslagssjef, og kun det.