SAMMEN IGJEN: Camilla Herrem har fått mange gode råd av Heidi Løke gjennom svangerskapet og opptreningen etterpå. Nå er de klare for å spille sammen igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Heidi Løke er Camilla Herrems mamma-rådgiver

BREST (VG) De har spilt mesterskap sammen i 10 år. Nå har Heidi Løke (35) blitt rådgiver for Camilla Herrem (31). Det handler om hvordan takle mamma-rollen. Hun spiller EM bare fem måneder etter nedkomsten.

– Jeg har hatt mye kontakt med Heidi. I sommer lånte jeg til og med huset hennes i Sandefjord, sier Herrem mens latteren runger mellom de to utenfor Hotel Escale i Brest. De har vunnet alle mulige titler sammen med Norge og er åpenbart glade for å se hver andre igjen.

Onsdag spiller de sin første kamp siden VM-finalen i fjor.

Camilla Herrem gjør comeback bare 151 dager etter at hun i sommer ble mamma til Theo. I fjor gikk et bare 146 dager fra Heidi Løke fødte Oscar til hun var tilbake fra Norge.

– Det er veldig individuelt hvordan tiden etter en fødsel er. Vi har vært heldige og kommet raskt tilbake. Det er mulig å få til med en ukomplisert fødsel, men du gjør jo ikke dette om du har tatt keisersnitt, sier Heidi Løke.

Løke hadde med seg Alexander (da 1 år – nå 11) da hun mesterskapsdebuterte i EM for ti år siden sa. For Herrem er dette en helt ny opplevelse.

– Det kom veldig brått på, sier Herrem som ble kalt ned til Frankrike sist søndag. Hun hadde forberedt seg på et mesterskap i sofaen.

– Men jeg skal gjøre mitt beste for at det går bra. Jeg forberedte meg egentlig på å møte TIF Viking 12. desember i 1. divisjonskamp for Sola, sier hun.

– Etter et år ute, ser jeg fram til å spille på landslaget igjen. Jeg kjenner at det er her jeg hører til og jeg satser hvert fall mot Tokyo-OL i 2020.

Camilla Herrem har ikke med seg Theo.

– Han er hos bestemor og bestefar i Trondheim. Det var bestemt før uttaket av EM-troppen, forteller hun.

Torsdag ankommer begge Løke-sønnene på fire dagers besøk til Nancy. Camilla Herrem har ikke avklart om hun får gromgutten på besøk.

– Nei, dette har gått så fort at det har vi ikke fått planlagt ennå.

– Du kan komme til å være borte fra ham i 14 dager?

– Det er lenge. Vi får se hva som skjer. Men jeg har snakket med ham på FaceTime så sent som i dag.

– Hva sa han, fleiper VG.

– Han ønsket meg lykke til, sprudler Herrem tilbake.

Men alt tyder på at babysønnen dukker opp i Frankrike. De siste årene har Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Linn-Kristin Riegelhuth Koren alle hatt med seg barn på mesterskap – i tillegg til Løke.

– De legger forholdene godt til rette for oss som mødre, mener Heidi Løke.

– Hva er det viktigste rådet du har gitt Camilla?

– Ha tålmodighet, lytt til kroppen og gjør det som føles riktig for deg. Det er bare du som vet hva som er riktig for deg, sier Heidi Løke med 11 mål på de to første EM-kampene. Hun gjorde et bra VM i fjor, men har i EM-starten vært på et enda høyere nivå. Alt annet enn unaturlig.

Thorir Hergeirsson bor på Jæren og har fulgt Herrem tett gjennom treningen i Sola før og etter nedkomsten.

– Det står veldig stor respekt av den jobben hun har gjort. Det har jo kjennetegnet de jentene som har tilhørt landslaget før som har blitt mødre. Når de bestemmer seg for å komme tilbake så har samtlige av dem gjort en fenomenalt god jobb, mener han.

– Men det jeg synes vi skal være litt jordnære på, det er jo at i dagens samfunn higer alle etter at alt skal gå fort. Så blir det kanskje litt sånn at det skal være konkurranse om å være raskest. Jeg synes Camilla har jobbet prosessmessig veldig godt, det gikk veldig fort fordi hun trente veldig langt inn i svangerskapet.

Men Hergeirsson garanterer ingen Herrem-suksess mot Romania.

– Camilla er i bra form. Men hvor hun er sammenlignet med dette nivået får vi først svaret på i morgen, sier han.

Erfarne Herrem har selv troen. Den tidligere Baia Mare-proffen kjenner Romania godt og har faktisk vunnet seks av seks kamper mot dem i mesterskap.

– Vi får en tøff kamp. De er blitt bedre med Ambros Martín som trener. Men jeg tror vi vinner ja.

