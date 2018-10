STORHAMAR: Laget må få nok økter sammen i tiden fremover uten flere skader for å kunne lykkes mot det sterke ungarske laget Èrd. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Storhamar-trener etter ny trekning: – Vi slapp i hvert fall Russland

HÅNDBALL 2018-10-24T09:20:41Z

Èrd HC fra Ungarn blir neste utfordring for Heidi Løke og resten av Storhamar kvinnene i tredje kvalifiseringsrunde i EHF-cupen.

Publisert: 24.10.18 11:20

– Jeg hadde virkelig ikke Èrd først på ønskelista, men samtidig kunne vi ha møtt noen som kanskje var minst like gode og bedre. Vi slapp i hvert fall Russland, sier Storhamar-trener Arne Senstad til VG.

Trekningen ble foretatt hos det europeiske håndballforbundet i Wien tirsdag. I potten denne gang var Storhamar Håndball Elite det eneste gjenværende norske laget i cupen.

– Jeg håpet at det skulle bli Ungarn. Jeg vet at det er en tøff motstander og at det er deres hjemmebane med mye trøkk i hallen blant publikum, men det er jo også det jeg syns er veldig gøy, sier Heidi Løke som gleder seg til å reise tilbake til Ungarn og hilse på gamle lagvenninner fra Györ.

– Hva tenker du om mulighetene deres mot Èrd?

– De er veldig sterke på hjemmebane, men jeg tror at hvis vi setter et godt forsvar og får løpt litt, så tror jeg vi kan ha gode muligheter mot dem, sier Løke.

Storhamar-trener Arne Senstad er ikke uenig. Han trekker frem at Èrd er et godt håndballag med høyt nivå fra en bra liga i Ungarn. Selv om han ikke har rukket å gjøre all researchen ennå, er han klar over at Èrd er et lag som har skiftet ut en del spillere den siste sesongen.

– Det er et lag som har spilt veldig forskjellig på hjemme og bortebane. I år så vant de vel med ti mål hjemme mot Paris og tapte vel med elleve mål borte i den samme runden. Men det er et lag som det skal være mulig for oss å komme på talefot med, sier Senstad.

Storhamar tok seg som kjent til denne tredje kvalifiseringsrunden ved å beseire Byåsen Elite i to kamper; 29–20 og 22–14.

Heidi Løke ble returkampens store spiller, hun satte sine 11 første skudd i mål, og endte til slutt på 13 mål på 14 skudd. Før Byåsen scoret kampens siste mål, hadde Heidi Løke gitt Storhamar ledelsen 22–13 med sitt 13. mål for dagen – like mange som hjemmelaget hadde scoret til sammen.

– Jeg syns vi at vi har veldig mye å gå på fra de kampene vi allerede har spilt i cupen. Mot Byåsen spiller vi veldig godt i forsvar, men i angrepsspillet er vi nødt til å få i gang enda flere hvis vi skal klare å slå dem, sier Løke.

Senstad informerer om at mye skader i laget har ført til at de har fått for lite tid til å opparbeide seg et godt samspill. Flere spillere har vært ute siden sesongstart. Samtidig er han sikker på at det vil komme seg raskt, det ser han allerede på treningene nå. Spillerne begynner å få igjen formen og spiller seg sakte, men sikkert inn i spillsystemene deres.

Kvalifiseringsrunden er terminfestet til 10.–11. og 17.–18. november. Storhamar skal til Ungarn i første kamp, og avslutter hjemme. Om laget vinner sammenlagt i denne runden, venter kamper i gruppespillet i EHF-cupen.