Grimsbø vil tilbake: – Håper jeg ikke har spilt min siste landskamp

HÅNDBALL 2018-10-19T17:12:41Z

GYÖR (VG) Som tidenes mestvinnende norske landslagsspiller, er Kari Aalvik Grimsbø (33) åpen for å representere Norge igjen i fremtiden.

To OL-gull, to VM-gull, fem EM-gull. Det er ni av de 13 medaljene Aalvik Grimsbø bidro til før hun i mai sa stopp etter 173 landskamper. Ingen andre spillere kan matche merittene til damen fra Trøndelag. Med bare en drøy måned igjen til EM i Frankrike, er det trolig flere norske håndballelskere som ville sett den erfarne 33-åringen i buret for Norge igjen under mesterskapet.

I samtale med VG etter en formiddagsøkt med klubblaget Györ i hallen Magvassy Mihály Sportcsarnok, bekrefter Aalvik Grimsbø også selv at hun vil tilbake på landslaget – men ikke i løpet av 2018.

– Jeg håper at jeg ikke har spilt min siste landskamp, men akkurat som det er nå, har jeg en kropp, og et liv, som ikke er helt klar for landslagsspill enda. Jeg håper at kroppen er litt mer klar for det senere, sier Györ-stjernen.

Har flere år foran seg

I Ungarn trener Aalvik Grimsbø med flere av verdens beste spillere hver dag. Under VGs besøk stopper hun effektivt forsøk fra profiler som Anita Görbicz (35) og Nycke Groot (30). I en sekvens smeller det i håndflatene og bena hennes med korte mellomrom idet hun tar tre skudd på rappen fra kloss hold.

Formen er tilsynelatende god. Senest i mai ble hun tatt ut på Champions Leagues «all star»-lag – før hun vant turneringen for andre gang på rad to dager senere.

– Kari, hun er veldig god. Hun har stor erfaring. Du vet, som keeper starter man på sin beste alder når man er 30 år. Jeg tror hun har minst to-tre suksessfulle år foran seg, forteller Györ-trener Gábor Danyi til VG.

Han setter pris på å ha Aalvik Grimsbø som en del av sitt tre kvinner sterke målvaktsteam. Det vil han ha i minst to år til.

– Nå har jeg denne og neste sesong på kontrakt her i Györ. Jeg ønsker å hevde meg og bidra så mye jeg kan i løpet av den tiden. Så må vi ta et lite familieråd og en diskusjon på hva som skjer etter det, forteller 33-åringen fra Norge og smiler.

– Helt frisk

Selv om hun er regjerende dobbeltmester i Champions League med Györ, har Aalvik Grimsbø vært plaget av skadeproblemer de siste årene. I fjor vår måtte hun operere kneet, noe som gjorde at hun bare så vidt rakk VM .

Denne sesongen har et muskelproblem i låret ført til utfordringer. Nå er den reaksjonssterke keeperen 100 prosent kampklar - men hun forklarer at skadene er hovedgrunnen til at hun satte en foreløpig stopp på 173 landskamper i mai.

– Siden jeg har vært en del plaget med skader de siste to årene, har det vært viktig for meg å redusere litt på totalbelastningen. Det er viktig for meg at eventuelt landslagsspill ikke går utover klubbspill. Derfor må jeg føle på kroppen at den fungerer fint med klubb-belastning, også kommer eventuelt at jeg melder meg inn i kampen om en plass på landslaget som en bonus, forteller Grimsbø.

Søndag er hun på plass i Tyskland sammen med de norske lagvenninnene Stine Bredal Oftedal (27), Veronica Kristiansen (28) og Kari Brattset (27) for Champions League-møtet med Thüringer HC.

Etter to kamper leder Gÿør gruppen sin. Også i serien topper det norskdominerte, ungarske mesterslaget med syv seirer av syv mulige.