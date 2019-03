SAGA BLOTT: Anja Hammerseng-Edin og Gro Hammerseng Edin, som sitter i klubbens styre, er blant dem som forsøker å redde Larvik Håndballklubb fra konkurs. Bildet er fra 2015 da klubben var på topp. Her etter seier over Györ i Champions League. Foto: Svein André Svendsen

Larvik-krisen: Må ha 2,5 millioner kroner i dag

Larvik Håndballklubb må ha fått inn 2,5 millioner friske kroner før denne dagen er over for at styret onsdag kveld ikke skal vedta å begjære oppbud - det vi si slå klubben konkurs.

Publisert: 13.03.19 12:33







– Vi jobber hvert minutt. Vi vet hvor mye vi må ha og håper å lande det siste i ettermiddag, sier Larvik Håndballklubbs daglige leder Pål Albertsen til VG.

På spørsmål om hvor mye de «må ha» i det styret i klubben møtes klokken 18.00 onsdag kveld, svarer han 2,5 millioner «i friske penger».

For noen måneder siden ble Larvik reddet fra konkurs etter en innsamlingsaksjon: - Det er helt sykt

Han vil ikke si hvor mye ledelsen har lyktes med å få inn til nå. Daglig leder Pål Albertsen forteller imidlertid at de også er avhengig av at leverandører med utestående fordringer til klubben fraskriver seg disse.

– Vi har fått nedskrevet godt med leverandørgjeld, sier han.

Etter alt å dømme må klubben møte ytterligere godvilje på den fronten før styret med leder Cathrine i Svendsen i spissen skal fatte vedtak om den skal fortsette å eksistere - eller opphøre å eksistere. Daglig leder Pål Albertsen understreker at den bare noen timer før deadline «lever i det uvisse».

– Vi må uansett basere oss på en helt annen driftmodell, hvis vi skulle være så heldig å overleve, sier han.

– Du bruker ordet «heldig». Vil det si at dere er avhengig av flaks?

– Ja, vi må lene oss på «flaks», svarer Larvik Håndballklubbs daglige leder.

På klubbens hjemmeside opplyses det at årsrapporten for 2018 er forsinket. Den vil bli offentliggjort torsdag, før klubbens ordinære årsmøte senere samme dag. I forrige uke ble et ekstraordinært årsmøte avlyst. Årsaken var angivelig positive signaler fra lokalmiljøet.

Samtidig kom det frem at klubben kan ha forregnet seg da den - dagen før månedsskiftet - sendte varsel til spillere og ansatte om oppsigelse og lønnsstopp. I stedet for å være forpliktet til å betale spillere og ansatte lønn for mars, kan den risikere å måtte gjøre det for april også.

På spørsmål om dette, svarer Larvik HKs daglige leder at det fortsatt er dialog om dette med alle ansatte; personer i administrasjonen som han selv og spillerne.

– Vi får en redegjørelse nå. Så får vi se. Vi må finne en god løsning for alle, sier han.

Ifølge klubbens hjemmeside har tre av Larvik HKs spillere valgt nye klubber fra neste sesong. Mari Molid og Hege Løken er klare for Molde, mens Marit Finstad Bergum går til Flint i 1. divisjon. Flint trenes av tidligere Larvik -og landslagsstjerne Tonje Larsen.