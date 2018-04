I FARE: Den rutinerte håndballtreneren Geir Oustorp skal etter planen ta over Larvik etter sesongslutt. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Oustorp frykter for Larvik-jobben

Publisert: 24.04.18 18:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-04-24T16:51:34Z

Geir Oustorp (45) står i fare for å miste hovedtrenerjobben i Larvik Håndballklubb før den har begynt – under et år etter han måtte forlate Glassverket av økonomiske årsaker.

– Det er ikke vits i å starte på prosjektet mitt om det er ugler i mosen og vi ikke har økonomien på stell. Nå må vi ha hjelp, sier påtroppende Larvik -trener Geir Oustorp til VG.

Den nåværende assistenttreneren skal etter planen ta over hovedtreneransvaret etter Tor Odvar Moen, som er på vei til ungarsk håndball , så snart inneværende sesong er over.

Han svarer tålmodig på alle spørsmål om den økonomiske krisen i storklubben, som kort fortalt betyr at klubben må skaffe inn tre millioner i fersk kapital – innen 8. mai. Det skal de gjøre ved å selge minst 300 såkalte «Larvik-pakker». Skulle de ikke klare det, ser det mørkt ut for klubbens videre eksistens.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for jobben min, men foreløpig tror jeg at vi skal klare å hente inn pengene vi trenger. Klubben har reagert bra etter de fikk meldingen fra sponsorene og virkelig tatt arbeidshanskene på, sier Oustorp.

Déjà vu

Dette er ikke første gang den erfarne håndballtreneren og TV-eksperten står midt oppi en økonomisk krise. Så sent som juni i fjor måtte han forlate Glassverket, der samtlige spillere og trenere ble fristilt som følge av økonomiske problemer.

Fakta Geir Oustorp Født: 3. Juni 1972 91 landskamper for Norge mellom 1992 og 2004 Deltok i VM 1999 Hovedtrener for Glassverket til juni 2017 Hovedtrener for Larvik fra sesongen 2018/19

– Ja, du kan si det er litt déjà vu, selv om det ikke på langt nær var snakk om de samme summene i Glassverket. Men også der var det et spørsmål om å være eller ikke være, sier han.

Oustorp, som er utdannet politimann og har tatt permisjon fra jobben på Drammen politistasjon for å trene Larvik, forteller at han går glipp av sluttspillkampen mot Fredrikstad på onsdag for å orientere formannskapet i Larvik om situasjonen i klubben – og veien videre.

– Det er jo litt spesielt at jeg som trener ikke skal være på trenerbenken i en sluttspillkamp, men det er nå slik det ble denne gangen.

Arbeidshansker

Han ønsker å berømme både spiller- og ledergruppe for reaksjonen på den alvorlige situasjonen.

– Spillerne har virkelig et ønske om å gjøre det bra i dette sluttspillet, lyst til å vise frem det produktet vi har, som er en fantastisk spillergruppe. Lederne har på sin side tatt arbeidshanskene på og virkelig tatt et tak for å snu skuta.

På spørsmål om det er aktuelt å kvitte seg med deler av spillerstallen for å komme på rett kjøl, er den påtroppende treneren krystallklar:

– Larvik Håndballklubb er en toppklubb og ikke en breddeklubb. Det er ikke alternativ å bli nummer ti, det er gullkamp eller ingenting, det står nærmest i statuttene til klubben, sier han.

Flere håndballeksperter, deriblant TV 2s Harald Bredeli , har uttalt seg kritisk til hvordan Larvik håndterer situasjonen. Bredelis kritikk går blant annet ut på at han mener klubben burde sette tæring etter næring, slik som alle andre norske håndballklubber er nødt til.

– Han (Bredeli, journ.anm.) får mene det han vil, men jeg mener vi har satt tæring etter næring og kommer til å stramme inn enda mer kommende sesong. Spørsmålet er bare om vi må gjøre enda mer.

Den vanskelige situasjonen til tross – Oustorp tror på en lykkelig slutt.

– Jeg har veldig troen på at klubben skal komme seg ut av dette, men først må vi jobbe hardt de kommende to ukene, så får vi ta en ny vurdering på styremøtet da, sier han og beskriver 8. mai som en «D-dag».

Denne artikkelen handler om Larvik HK

Larvik