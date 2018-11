COMEBACK: Silje Waade klar for comeback i mesterskap når håndballjentene møter Tyskland lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Silje Waade endelig tilbake: – Kunne skjedd på en annen måte

2018-11-30

BREST (VG) Hun var en kjempesuksess i EM for to år siden. Men Silje Waades fremgang bråstoppet da menisken i kneet løsnet. Amanda Kurtovics brutale kneskade gir henne en ny EM-sjanse.

Publisert: 30.11.18 12:26

– Jeg er glad for å være her, men det kunne ha hadde skjedd på en annen måte, sier hun til VG foran comebacket mot Tyskland lørdag.

Kurtovics korsbåndskade ryster fortsatt håndballjentene, som tok til tårene sist søndag. For Silje Waade betydde den at hun endelig er tilbake i mesterskap etter at det opererte kneet gjorde henne uaktuell til VM i fjor.

– Kneet mitt hovnet opp etter EM. Det viste seg at menisken hadde løsnet ved roten. Så jeg måtte inn for å operere den. Det tok seks måneder å bli frisk. Jeg tror kneet hadde plaget meg en stund før symptomene begynte å melde seg, sier hun.

Bare et par måneder etter at hun jublet for EM-gull i Göteborg lå trønderen på operasjonsbordet.

– De skrudde gjennom leggen og festet menisken med en knapp på fremsiden av kneet. Slik har roten på menisken grodd fast ned i beinet igjen. Det kjennes veldig bra ut nå, forklarer hun.

Silje Waade kom tilbake for Byåsen i fjor høst, men VM i Tyskland kunne hun bare glemme.

– Jeg var langt under det nivået jeg hadde vist året før. Jeg hadde best av å være hjemme, slår hun fast.

Sist sommer flyttet hun. Etter åtte sesonger i Byåsen tok hun flyet sørover fra hjembyen Stjørdal. Overgangen til Vipers Kristiansand har vært en suksess.

– Det var på tide å prøve noe nytt. Vipers ga meg et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Jeg har i høst erfart at klubben har veldig mye bra på gang, mener hun.

Egentlig var Silje Waade klar for Storhamar. Men avtalen var ikke skrevet under da telefonen fra Sørlandet kom.

– Storhamar hadde også vært en bra klubb å dra til, men det passet meg enda bedre å dra til Vipers. Det har klaffet. Jeg har fått helt fantastiske lagvenninner som vil samme vei som meg, forklarer Waade og sender en blomst hjem til trener Ole Gustav Gjekstad.

– Han lærer meg nye ting stort sett hele tiden.

Silje Waade har blitt en tydeligere og tydeligere del av Vipers-laget som rett før EM tok seg til mellomrunden av Champions League. Egentlig skulle hun være med til Frankrike som reserve.

– Som reserve var jeg uansett forberedt. Men selvfølgelig skal det bli veldig gøy å kunne bidra på banen, sier hun.

– Hva skal du bidra med i EM?

– Jeg håper med det samme som i Vipers denne høsten. I forsvar har jeg følt meg trygg lenge, men jeg synes også det har løsnet i angrep. Så jeg håper å få fyrt av noen skudd i kassen og spilt opp medspillerne mine i noen gode situasjoner, sier Waade – forsvarseksperten som markerte seg med to scoringer i EM-finalen mot Nederland i 2016.