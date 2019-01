GEVINST: Arne Senstad fikk en fin trøstepremie etter håndball-tap i Tyskland med Storhamar. Her fra en seriekamp før jul. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Håndballtrener vant én million kroner på trav

HÅNDBALL 2019-01-07T05:27:30Z

Storhamars håndballtrener, Arne Senstad, vant sammen med fire andre rundt én million kroner på V75-kupongen lørdag.

Publisert: 07.01.19 06:27

Det skriver Trav og Galopp-nytt på sine nettsider .

Arne Senstad var i Tyskland lørdag sammen med Storhamar for å spille første kamp i EHF-Cupen. Det endte med 25–28-tap for Bietigheim. De har blant annet superstjernen Heidi Løke på laget.

Men travkupongen han leverte sammen med to andre fra støtteapparatet og to journalister gikk derimot riktig vei. Blant kupongvinnerne var også Steen Morten Johansen. Han er med i støtteapparatet til Storhamar og er dopingetterforsker for Det norske Travselskap.

– Vi var tre stykker fra støtteapparatet, samt to journalister som gikk sammen om å levere en flat V75-bong. Jeg har alltid med meg Trav og Galopp-Nytt når vi er på tur, og mens Johannes Høsflot Klæbo sikret seg et godt utgangspunkt innenfor dagens siste etappe i Tour de Ski og Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til ny seier, gjorde vi de siste forberedelsene på V75-kupongen fra et hotellrommet her i Tyskland, forteller Johansen til tgn.no.

De satte rundt 3000 kroner på kupongen. Det ga en utbetaling på over én milloner kroner, med femmere og seksere, skriver nettstedet.

– Det var over det vi forventet, samtidig viser det at det er mulig for amatører å prikke sju rette. Lyntoto er ikke den eneste veien til mål, sier Johansen til tgn.no.

Håndballtreneren Arne Senstad eier selv en hest.