Skadene herjer hos håndballjentene: Veronica Kristiansen kan miste VM

Veronica Kristiansens forsøk på å komme tilbake i håndballtrening har ikke vært vellykket. VM i desember kan ryke for nøkkelspilleren. Landslagssjef Thorir Hergeirsson avskriver både Henny Reistad og Kari Aalvik Grimsbø til mesterskapet i Japan.

– Det spøker for VM, bekrefter Hergeirsson til VG.

Kristiansen slet gjennom store deler av forrige sesong med smerter fra lysken og opp i bekkenet. Den hyperraske bakspilleren fikk konstatert betennelse i symfysen, men spilte sesongen ut og vant Champions League med Györ i mai.

I slutten av juli var hun tilbake i håndballtrening med den ungarske mesterklubben.

– Hun begynte for tidlig, har fått et tilbakefall og er ute igjen. Vi vet ikke for hvor lenge. Det finnes fortsatt tid, men det hele er usikkert. Akkurat nå er Veronica veldig langt unna. Det er ikke bare å hoppe rett inn i et VM, minner Hergeirsson om.

Han er nå i Ungarn sammen med landslagets fysioterapeut Nina Markussen for å snakke med Györ og klubbens norske spillere. Samtidig avskriver han Henny Reistad helt fra verdensmesterskapet. Årets spiller i Norge sist sesong ble sist uke operert for prolaps i ryggen.

– Hun er ikke aktuell for VM. Henny kan bli en viktig spiller for Norge i mange år fremover. Nå skal hun få god tid til å bygge seg opp igjen. Det er ikke aktuell å forsere noe for å få henne med til Japan, fastslår Hergeirsson – som nylig også mistet Kjerstin Boge Solås fra en mulig plass i bakspillerrekken. Hun rev av korsbånd for andre gang på to år etter at hun i 2016 ble tidenes yngste norske EM-vinner.

– Forferdelig trist. Hun scoret godt på alle tester da kneet ble sjekket i juni. Likevel skjedde dette. Ikke lett å bli klok på, sukker landslagssjefen, som kan glede seg over at Nora Mørk er i god trening med sin nye klubb Bucuresti.

Også fremgangsrike Helene Fauske ser ut til å bli tilgjengelig igjen etter kneskaden hun pådro seg i den danske sluttspillfinalen.

Katrine Lunde er for lengst uaktuell for VM. Veterankeeperen ble kneoperert for to måneder siden og er muligens tilbake på banen til våren.

Kari Aalvik Grimsbø var avgjørende i Champions League-finalen sist vår. Rett etterpå ble keeperen operert i sitt – gjennom flere sesonger – problematiske kne.

– Hun er fortsatt ikke tilbake i trening for Györ. Helt uaktuell for VM, slår Hergeirsson fast. Han må nå basere seg på Silje Solberg, Emily Sando og Andrea Austmo Pedersen som målvaktstrio.

Han er også usikker på om VM er aktuelt for Amanda Kurtovic og Stine Skogrand. Kurtovic ble korsbåndoperert for åtte måneder siden, mens Skogrand ble mor for to måneder siden. Han har ikke avskrevet noen av dem, men sier dette om Kurtovic:

– Det går gradvis fremover med henne. Men det er veldig dårlig tid i forhold til VM.

Det er under tre måneder til Hergeirsson tar med seg VM-troppen på precamp i Japan 19. november. Håndballjentene vant 10 på rad før de tapte treningskampen for Danmark i juli.

– Vi er i en utfordrende situasjon. De spillerne som er skadet blir fulgt godt opp. Hovedfokuset for trenerteamet er på dem som er tilgjengelige for spill. Der er det mange som er friske og på hugget. Vi har mange gode spillere, mener han.

Ole Gustav Gjekstad har flere landslagsspillere i Vipers. Han påpeker at Hergeirssons situasjon er vanlig for håndballtrenere.

– Jeg tror både han og jeg er vant til at det er del skader. Man må bare gjøre det beste ut av det. Men det er alltid de som er skadet det er synd på, ikke landslag og klubblag, sier Gjekstad.

Landslagslege Anne Froholdt sier de holder tett dialog med klubbene og spillerne når det gjelder veien tilbake til spill, også på landslaget.

–Noen spillere får åpenbart ikke vært med i VM, men ellers tror vi høsten vil gjøre mye bra for en del spillere, sier Froholdt.

Håndballandslaget går også denne høsten inne i et meget tøft år. VM går i desember i Japan og vinner ikke laget der er de nødt til å spille OL-kvalifisering til våren. Deretter kommer OL-turneringen i Tokyo i juli før 2020 avsluttes med EM på hjemmebane.

– Vi tenker lenger enn til VM og gambler ikke med noen, sier Thorir Hergeirsson.

