Her er håndballens coronavett-regler

Norges håndballforbund har utarbeidet retningslinjer for organisert trening i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

– Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene, skriver forbundet i en pressemelding.

Fra torsdag 7. mai ble landets håndballhaller igjen åpnet for aktivitet, men aktiviteten må følge myndighetenes smittevernregler.

Nå har Norges Håndballforbund utarbeidet og publisert retningslinjer for organisert håndballaktivitet:

Maks 20 personer per treningsgruppe. Dette gjelder både innendørs og utendørs aktivitet For 6–10-åringer anbefaler mindre grupper (5–10 personer).

Alle treninger skal ledes av en person over 18 år.

Kun friske personer skal delta på trening.

Håndhygiene skal utføres ved start og avslutning av treningsøkt. Hendene skal vaskes i lunkent vann med såpe i minst 20 sekunder.

Hvis vann ikke er tilgjengelig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et alternativ, men dette er lite effektivt ved synlig skitne hender eller våte hender.

Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelige i hallen.

Alltid én meters avstand mellom deltakere før, under og etter trening.

Deltakerne bør ikke ta seg i ansiktet mens man driver aktivitet med felles ball.

Ballen skal vaskes etter hver trening med vanlige rengjøringsmidler.

Alle skal ha hver sin flaske.

For de som bruker klister, så skal hver deltaker ha hvert sitt klister og klisterfjerner.

Det er tillatt med felles utstyr så lenge rådene over følges. Felles utstyr må vaskes/desinfiseres etter hver trening.

Videre skriver forbundet at spillere og foreldre skal informeres grundig om smittervernreglene generelt og håndballens egne retningslinjer.

Forsettlige brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra trening.

Forbundet anbefaler at de ulike gruppenes treninger starter til ulik tid slik at man unngår kø inn og ut av hallene, og gjerne at det gis tid mellom treningene til å komme seg ut og inn av hallen uten trengsel. Oppmøte- og avslutningstider for trening må overholdes.

Det oppfordres til å merke opp én meters mellomrom i utsatte områder i hallen og at det gjerne kan deles opp områder der bagger og lignende blir liggende slik at hver spiller har et eget område til sine ting.

Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.

Når det gjelder treningsgrupper, har forbundet følgende tips:

Gruppene som trener sammen per uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område eller skolekrets.

Hvis det skal byttes deltakere i gruppene, skal det være minst to dager mellom treningene (f. eks. etter en helg).

Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport til treningene.

Garderobene i håndballhallene skal være stengt for skifting og dusj, men toaletter og vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe for å vaske hender og utstyr.

Alle styrketreningsfasiliteter i håndballhallene skal fortsatt være stengt og ikke tillatt å bruke.

