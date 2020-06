EGET OPPLEGG: Emilie Hegh Arntzen er med på landslagets samling i Kristiansand, men kan ikke være for fullt sammen med Amanda Kurtovic (i bakgrunnen) og de andre. Hun kjører et eget opplegg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hegh Arntzen fortsatt skadet: – Frustrerende og kjedelig

KRISTIANSAND (VG) Etter VM i desember slet Emilie Hegh Arntzen (26) med å løfte skuddarmen. Landslagsprofilen har vært skadet i fem måneder og hadde vært sjanseløs på OL-spill denne sommeren.

– Jeg hadde ikke vært klar for å kjempe om en OL-plass. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er så trist for at OL ble utsatt ett år, sier Hegh Arntzen til VG.

For flere norske spillere kan OL-utsettelsen til 2021 være en fordel. Tidligere har Nora Mørk sagt at den kan være bra for henne. Mørk kommer torsdag til landslagets samling på Sørlandet der også Katrine Lunde, Amanda Kurtovic og Henny Reistad er tilbake.

Hegh Arntzen er med på første del av håndballjentenes coronatilpassede trening, men er fortsatt ikke i stand til å spille håndball på grunn av rift i to sener i skulderen.

– Det tar tid å gro sener. Det er frustrerende og kjedelig, beskriver hun.

Skulderen ble verre utover høsten og tålte ikke ti kamper på 16 dager under VM i Japan. Emilie Hegh Arntzen kom hjem med 38 VM-scoringer og et problem.

– Jeg slet med å løfte armen. Sånn kunne det ikke an å fortsette, sier hun. Etter å spilt NM-finalen i romjulen var hun på banen for Vipers siste gang 5. januar. Hun hadde håpet komme tilbake i løpet av sesongen, men i mars ble den brått avsluttet.

– Det har på en måte gjort det enklere at andre heller ikke har fått spille håndball, sier hun. Nå har hun et mål om å bli klar for håndball igjen 20. juli. Da starter Vipers oppkjøringen til sesongen som norsk håndball håper å kaste i gang i slutten av august. På landslagssamlingen kjører hun sitt eget opplegg i treningshallen.

PÅ SØRLANDET: Silje Solberg (til venstre) og Emilie Hegh Arntzen deltar begge Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Der redder Silje Solberg sine første skudd siden mars. Også målvakten var gjennom en krevende periode rett før pandemien avsluttet sesongen. Hun opplevde to anfall av krystallsyke. I februar ble hun satt helt ut av spill.

– Det føles som en god blanding mellom fyllesyke og sjøsyke. Det går ut over livskvaliteten, sa Silje Solberg selv til VG.

Ifølge helsenorge.no er krystallsyke en tilstand hvor man får kraftige anfall av svimmelhet, og det kjennes ut som omverdenen snurrer rundt. Anfallene varer vanligvis 10–20 sekunder.

– Jeg har ikke kjent noe siden slutten av februar, sier hun.

Solberg har fått eksperthjelp i Oslo. Krystallsyken handler kort fortalt om at bitte små krystaller løsner i ørets buegang. Det kan skape kraftig ubalanse i resten av kroppen. Sisteskansen har fått gode råd av en medisinsk ekspert i Oslo.

– De sier at noen ikke får det igjen. Man vet ikke helt hva som er årsaken, det kommer ofte av slag i hodet, sier hun.

Silje Solberg fikk en brå slutt i den ungarske klubben Siófok. Nå i juni flytter hun videre til Györ. På landslagssamlingen gleder hun seg over å redde skudd igjen.

– Det er tre måneder siden sist. Kjæresten min har skutt litt med tennisballer, men det blir ikke helt det samme.

