JUBELGUTTA: Christian Berge jubler - det samme gjør Sander Sagosen (t.h.) og Petter Øverby (t.v.).

Norge stormer videre i håndball-EM: 34–28

TRONDHEIM (VG) (Portugal-Norge 28–34) Norge fortsetter å feie all motstand til side i håndball-EM. Christian Berges menn tar med seg full pott inn i hovedrunden etter at Portugal ble knust foran 9069 elleville tilskuere tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Nå bærer det videre til Malmö og den såkalte hovedrunden. Deretter kan det bli semifinale og finale i Stockholm om halvannen uke.

– Det er fryktelig mange gode håndballspillere på dette laget, sa en imponert Kristian Kjelling som TV3-ekspert mot slutten.

– Det er viktig at det ikke blir bare Sander, sa han om at så mange av Sagosens lagkamerater meldte seg på denne tirsdagskvelden.

Norge vant først over Bosnia-Hercegovina og sendte deretter Frankrike ut av EM sist søndag.

Berges mannskap var allerede klar for hovedrunden, men seieren over Portugal var likevel viktig etter som Norge nå får med seg to poeng videre. Det betyr at muligheten for semifinalebillett øker.

Sander Sagosen scoret ikke like mye som i de to første kampene, men briljerte med målgivende pasninger, og Torbjørn Bergerud tok igjen langt mer enn det vi kan forvente av en målvakt.

Magnus Abelvik Rød viste hva han er god for, det samme gjorde hans lagkamerat i Flensburg-Handewitt, Gøran Johannessen. Han startet for første gang i EM, mens Christian O’Sullivan satt på benken fra kampstart.

Det var et godt trekk. Johannessen viste hvorfor han er en stjerne i Bundesliga.

Portugal er tilbake i mesterskap for første gang siden EM for 14 år siden. TV3s ekspertkommentator Kristian Kjelling ga dem på forhånd én prosent sjanse til å vinne.

Både Norge og Portugal spilte glitrende forsvar fra start. Portugiserne var i ledelsen 5–4, men så begynte publikum i Trondheim å pipe - og Norge dro ifra. Berges menn holdt seg stort sett tre mål foran, men fem minutter før pause var Portugal ett under. Magnus Abelvik Rød scoret i siste sekund og sørget for 16–14-ledelse etter den første halvtimen.

Norge slet med Portugals syv mot seks-spill.

– Vi må jobbe mer med det, fastslo assistenttrener Børge Lund til TV3 før 2. omgang.

Og de første minuttene av andre omgang var det bare ett lag på banen. Det ble raskt syvmålsledelse - blant annet takket være god skyting av både Gøran Johannessen og Magnus Gullerud.

Portugal kom noe nærmere etter hvert, men aldri nærmere enn tre mål. Da gjensto det 12 minutter, og Christian Berge følte seg tvunget til en timeout. Men den norske seieren var i realiteten aldri i fare.

Publisert: 14.01.20 kl. 22:04 Oppdatert: 14.01.20 kl. 22:15

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser