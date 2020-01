NØKKELEN: Sander Sagosen har startet EM svært kraftfullt. Her med Christian Berge under kampen mot Portugal tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sagosen skjøt i 138 km/t: – Adrenalinet måtte ut

MALMÖ (VG) Både kampstatistikken og EMs nye «tracking» av spillerne viser det samme: Sander Sagosen er fus i omtrent alt når Norge spiller. Tirsdag skjøt han Norges hittil hardeste EM-skudd – 138 km/t – i tomt bur.

Portugal-keeperen var ute. Det spilte ingen rolle. Han smalt ballen i mål fra 10 meters hold.

– Den måtte også i mål og adrenalinet måtte ut, sier Sander Sagosen med et smil til VG. Onsdag har han forflyttet seg til Malmö. Der starter Norge hovedrunden fredag.

– For å ta gull er Norge helt avhengige av Sander, sier Håvard Tvedten. NRK-eksperten scoret selv 809 mål på sine 208 kamper for Norge.

– Han er så sentral i det norske spillet. Han scorer, er nest eller tredje sist på nesten alt i det norske angrepsspillet. Så er han en «go to die» når det brenner på dass, beskriver Tvedten som selv spilte sammen med Sagosen i Aalborg i slutten av karrieren.

Trønderen har dominert det meste med 27 mål og 25 assist mot Bosnia i de tre kampene i hjembyen. Klart best av alle norske spillere. Han har også det høyeste snittet på VG-børsen: 8,33 av 10 mulige poeng.

– I tillegg er han uvurderlig i overtallsspillet vårt og uvurderlig i å gjøre de andre gode. Han er verdens beste håndballspiller. Vi er avhengig av ham, sier Tvedten – som mener at Norge endelige kan vinne gull i et herremesterskap.

– Det er kjemperealistisk, hevder landslagets venstrekant gjennom en årrekke inntil Christian Berge overtok som landslagssjef i 2014.

Sagosen er Norges beste argument for EM-gull. Han fører an i det meste viser det europeiske håndballforbundets tall. EHF har bestemt at alle EM-spillerne må bruke en slags sports-BH for å kunne føre statistikk i helt nye kategorier.

– Det er ikke opp til meg. Det er litt tragisk, sa Sagosen til NRK tidligere i uken.

– Det er fine tall i forhold til analyse. Jeg har ikke brukt dem så mye til nå, men det kan være publikumsvennlig, sier Christian Berge til VG.

Landslagssjefen ler godt av Sagosens knallharde skudd i tomt bur.

– Jeg vet ikke om jeg tror på det og jeg vet ikke hvor nøyaktige målingen er, sier han. Filip Taleski fra Nord-Makedonia har fått notert EMs aller hardeste skudd til nå: 141 km/t. Her er listen over de norske toppene.

Hardeste skudd i EM

1. Sander Sagosen 138 km/t

2. Gøran Johannesen 135 km/t

3. Harald Reinkind 126 km/t

Flest pasninger i en kamp

1. Sander Sagosen 168

2. Christian O’Sullivan 146

3. Harald Reinkind 140

Lengst distanse i en kamp

1. Kristian Bjørnsen 5,1 km

2. Magnus Jøndal 4,4 km

3. Christian O’Sullivan 3,7 km

Høyest tempo

1. Alexander Blonz 30 km/t

1. Kevin Gulliksen 30 km/t

3. Kristian Bjørnsen 29 km/t

Høyeste hopp

1. Gøran Johannessen 70 cm

2. Sander Sagosen 68 cm

3. Magnus Gullerud 67 cm

Redning av hardeste skudd

1. Torbjørn Bergerud 130 km/t

