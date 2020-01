Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Smilende Berge: – Vi er i semifinalen

MALMÖ (VG) (Norge-Island 31–28) Norge fortsetter å surfe gjennom håndball-EM - og bare syltynn teori kan frata Norge en plass i semifinalen. Den kan være sikret allerede senere tirsdag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

Hvis Ungarn avgir poeng mot Sverige i den sene kampen, kan Norge allerede bestille billettene til Stockholm og EM-semifinale - før onsdagens siste kamp i hovedrunden - mot Slovenia.

Det spørs om ikke den er bestilt allerede, for det er uansett bare syltynn teori som kan forhindre Norge å være der. Og selv var Christian Berge klar i sin tale da Island tok timeout med 26 sekunder igjen på klokka. Da ledet Norge 31–27 - og seieren var sikret.

– Vi er i semifinalen, gutta, sa en smilende Berge til sitt mannskap.

Det endte 31–28, og dermed er Norge fortsatt ubeseiret i mesterskapet.

Grunnlaget mot Island ble lagt i den første omgangen. Sander Sagosen førte nok en gang an, og Norge hadde et fantastisk første kvarter som de vant 11–3.

– Det er verdens beste håndballag som er utpå der. Det er det ikke tvil om. Spania og Kroatia har periodevis falt ned på et nivå som ikke Norge har vært på, utbrøt TV3-ekspert Kristian Kjelling rett før pause - og bemerket at laget mangler «verdens beste høyreback» i Magnus Abelvik Rød, samt Bjarte Myrhol.

– Det er bare å av seg hatten.

Norge fosset fra og ledet 4–0 etter to og et halvt minutt. På den tiden hadde Sander Sagosen rukket ett mål og to målgivende. Den islandske treneren måtte trykke på «katastrofeknappen» - timeout!

MOT SEMIFINALE: Torbjørn Bergerud, Christian Berge og resten av den norske troppen vise følelser mot Island tirsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

I motsatt ende av banen åpnet Torbjørn Bergerud strålende, og det sto 7–0 før Island endelig kom i målprotokollen. Da var det gått åtte minutter og 49 sekunder.

Island-trener Gudmundur Gudmundsson måtte ha timeout nummer to etter et snaut kvarter. Da sto det 11–3 til Norge.

Resten av omgangen var det jevnt, og Norge gikk til pause med 19–10 etter en omgang der Sander Sagosen, Christian O’Sullivan og Magnus Jøndal, samt Bergerud, hadde vært blendende.

Island åpnet aggressivt i 2. omgang, og Norges ledelse ble redusert til fire mål, tross bra spill av Torbjørn Bergerud.

Da Christian O’Sullivan ble utvist, scoret Island og var bare tre mål bak på 23–20. Så fikk også Harald Reinkind to minutter, men islendingene klarte fortsatt ikke å komme nærmere enn tre mål.

Det var et voldsomt tempo, og målene rant inn begge veier. Da Sander Sagosen satte inn 29–25 til Norge, var det ikke lenger tvil om seieren. Island hevet seg kraftig etter pause og vant 2. omgang.

Christian O’Sullivan og Harald Reinkind var nye i startoppstillingen siden kampen mot Sverige. Norge må spille uten Magnus Abelvik Rød resten av EM - men har to sterke høyreback-erstattere i Reinkind og Eivind Tangen (som kom inn i 2. omgang).

TØFFE TAK: Gøran Johannessen i kamp med det islandske forsvaret. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Rød er en verdensklassespiller. En spiller som er unik. Norge mister et våpen, sa Joachim Boldsen i TV 3-studio.

– Magnus er kanskje verdens beste høyreback, supplerte kollega Ole Erevik. Etter søndagens Sverige-kamp ble det konstatert et lite brudd i foten som følge av belastning.

– Det er Flensburg som står for den daglige belastningen. Det er 90 prosent Flensburgs skyld, sa tidligere Flensburg-spiller Boldsen.

Norge hadde tapt de fem siste mesterskapskampene mot islendingene før tirsdagens møte i Malmö Arena.

Publisert: 21.01.20 kl. 19:46

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser