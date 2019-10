Follo-spiller kan få lang karantene etter å ha skallet til motstander

Det kan gå mot fire til åtte kampers karantene for Follo-spiller Benjamin Hallgren. Han skallet til FyllingenBergens Jacob Weidemann i håndballens eliteserie. Håndballforbundet politianmelder ikke forholdet.

Nå nettopp







Sanksjonskomiteen i Norges Håndballforbund har nå to saker til behandling.

Den andre handler om Eirik Köpp i 1.divisjonsklubben KIF Håndball. Den tidligere Gummersbach-proffen er anmeldt til sanksjonkomiteen for å ha sparket en motspiller i en cupkamp mot nettopp Follo. Dette bestrider Köpp selv. Han mener det var et uhell.

– Strafferammen i slike saker ligger vanligvis på mellom tre kamper og tre måneders utestengelse hvis det blir dom, sier Ole Andreas Hansen som leder i NHFs påtalenemnd.

les også Justisministeren til Fotballforbundet: – Volden må anmeldes

Det er nå opp til håndballforbundets sanksjonsutvalg å komme med dommer. Leder Einar Sparboe Lysnes opplyser at det forventes en avgjørelse tirsdag eller onsdag denne uken.

FyllingenBergens Jacob Weidemann fikk selv rødt kort i tumultene som oppsto etter at han ble skallet av Follos Benjamin Hallgren i seriekamp 6. oktober.

– I min villeste fantasi hadde jeg ikke sett for meg at han kom til å skalle meg. Det er vanlig at det blir knuffing og litt amper stemning. Det er det du forventer, men en springskalle er langt unna det du kan forvente på en håndballbane, sier Weidemann til TV 2.

Hallgren fikk blått kort og automatisk en kamp karantene. Nå kan han få ytterligere straff. Det kan gå mot fire til åtte kampers karantene, etter det VG kjenner til.

– Vi skulle gjerne vært denne saken foruten. Vi får forholde oss til det Håndballforbundet kommer frem til. Så får vi jobbe med spiller og lag ut fra det, sier styreleder Laila Horgen i Follo etter episoden i Stil Arena.

11 dager før ble Eirik Köpp anmeldt etter en cupkamp i samme arena. Han fikk ingen straff etter det som påstås å være en ettersleng, et spark. Dommerne så selv ikke situasjonen, men valgte å rapportere KIF Håndballs stjernespiller etter å ha sett film av episoden.

– Vi mener dette var helt utilsiktet. Köpp skulle reise seg og var uheldig ved å treffe en Follo-spiller i ansiktet, sier trener i KIF Håndball, Robin Rosander Haugsgjerd. Köpp ønsker selv ikke å kommentere saken over for VG.

Ole Andreas Hansen opplyser at Norges Håndballforbund ikke har vurdert politianmeldelse i de to sakene.

– Vi har ikke opplevd at spillere som får slike straffer av oss ikke tar dem på alvor. Ting tyder derimot på at dommer blir overholdt og akseptert. Vi har veldig få gjengangere, argumenterer Hansen.

les også Kampen mot fotballvolden: Feighet må ikke lønne seg

Han har godt fulgt med i VGs avsløringer om vold i norsk fotball.

– På generelt grunnlag tror jeg det kan være vanskeligere å avgjøre hva som er en bevisst handling i håndball enn i fotball. Det er så mye kroppskontakt at det fort kan bli gråsoner, som er vanskelige å tolke, hevder han.

Hansen påpeker at Norges Håndballforbund har relativt få slike saker til behandling.

– Vi behandler ikke mange saker som har å gjøre med vold på banen. I forrige tingperiode (2017-2019) hadde vi fem pådømte saker for fysisk vold, men nå har vi fått to i starten av denne sesongen, sier han.

I fjor ble Runars keeper ilagt to kampers karantene etter det som ble påstått å være et overlagt spark i en kamp mot Elverum. Men klubben anket og Joachim Christensen ble senere frifunnet av apellkomiteen i NHF.

Publisert: 14.10.19 kl. 18:32







Mer om