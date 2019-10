Vipers tapte drama i Champions League

(HC Podravka – Vipers Kristiansand 25–24) Vipers var suverene i åpningskampen i Champions League. Men de kom ned på jorden igjen mot det kroatiske mesterlaget Podravka.

Vipers er kvinnehåndballens nye «Larvik-jenter» i Norge. De gjorde det meget bra i Champions League forrige sesong. I sluttspillet – «finale four» i Budapest – endte de opp med seier i den høydramatiske bronsefinalen mot franske Metz (31–30).

Vipers vant hjemme mot FC Hungaria (31–22) i første runde (5. oktober) av gruppespillet i mesterligaen. Søndag kveld var det kalkulert med ny seier. Men i håndball kalkulerer man helst ikke med seier på bortebane. I hvert fall ikke i Øst-Europa.

Kristiansand-laget fikk en fryktelig start på matchen i Kroatia. De hang ikke med på åpningstempoet til hjemmelaget, som spilte ultraoffensivt forsvar, og ledet 5–0 før sørlandsjentene hadde fått sukk for seg.

Faktisk gikk det over seks minutter før Silje Waade fikk redusert (5–1). Men da skjedde ting fort. Positivt vei. Heldigvis for Vipers. En avgjørende time out. Og noen velvalgte ord fra trener Ole Gustav Gjekstad, så snudde kampen karakter.

Vipers svarte. Sakte, men sikkert kom seg opp på 7–7. De fant ut hvordan de skulle utnytte Podravkas taktiske forsvar. Malin Aune gjorde fire mål i 1. omgang. Landslagskanten var god. Rett og slett best for Vipers i den vanskelig bortekampen. Til pause sto det 14–12.

Heidi Løke var den store spilleren forrige helg med ni mål. Mot Podravka gikk det helt til seks minutter av 2. omgang før superveteranen noterte seg på scoringslisten. Og det var litt typisk for kampen. Vipers antatt beste spillere kom aldri opp mot sitt beste. Bortsett fra Malin Aune, da. Seks mål gjorde hun totalt.

Vipers skrudde opp tempoet. Samlet seg til en sluttspurt. Men de kom aldri nær nok til å true kroatene skikkelig. Det luktet opphenting på 23–21 og 24–22. Men de rotet bort muligheten. Også da de hadde ballen på 25–24, og skjøt over i siste angrep, som kunne gitt uavgjort.

