VISTE KLASSE: Gøran Johannessen var sterk mot Elverum. Foto: Geir Olsen

Elverum brøt sammen mot Gøran Johannesen & co.: – Jeg var på hjemmebane

LILLEHAMMER (VG) (Elverum-Flensburg 28–34) Gøran Johannessen, Torbjørn Bergerud og Magnus Jøndal ble altfor mye. Elverum brøt sammen i Champions League-møtet med Flensburg – tross ni scoringer av tenåringen Alexander Blonz.

– Jeg følte jeg var på hjemmebane. Jeg har aldri fått så mye hyllest på en klubbkamp i Norge, sier Gøran Johannessen - som scoret seks mål på begrenset spilletid.

Elverum tok ledelsen for første gang i kampen to minutter etter pause. Da løftet taket seg blant 9312 i Håkons Hall. En feiende kontring fra Magnus Fredriksen ble fulgt opp av en like glimrende scoring av Alexander Blonz. Elverum ledet 19–18.

Men Flensburg slo kraftig tilbake. Umiddelbart. Et par Bergerud-redninger la grunnlaget. De tyske mesterne scoret fem på rad og dermed var alt fullstendig slutt for Elverum i sesongens siste hjemmekamp i Champions League.

– Bena var tunge, men jeg fikk gratis motivasjon i dag. Vi spilte en kamp torsdag som var tøff både for meg og laget. Men i en slik kulisse så kommer det lutt gratis, sier Stavanger-karen som havnet i januar havnet i begivenhetenes sentrum da Norge tapte EM-semifinalen etter et vanvittig drama.

Det hjalp ikke at Alexander Blonz imponerte med ni scoringer på Bergerud. Flensburg var en klasse bedre. Gøran Johannessen satte inn seks for tyskerne og Magnus Jøndal puttet inn fem. Torbjørn Bergerud overgikk Elverum-keeperne med klar margin.

Flensburg vant kampens siste 27 minutter 9–16.

– Jeg skulle ønske vi hadde gjennomført en bedre 2. omgang, sier Blonz.

Gøran Johannessen og Flensburg grep initiativet fra start. Ved pause ledet de tyske mesterne 15–14 etter fem scoringer og to assist av landslagsspilleren. Også Magnus Jøndal meldte seg på med omgangens to siste scoringer fra venstrekanten.

Torbjørn Bergerud bidro godt med sine syv redninger de første 30 minuttene. En stor forskjell fra Elverum-keeper Thorsten Friis. Dansken leverte verdensklasse mot Barcelona sist helg, men reddet bare to baller før pause i Håkons Hall.

– Vi beholdt roen og kjørte sakte, men sikkert fra dem, sier Bergerud som kaller kampen «en fin gjennomkjøring» etter lite spilletid u Bundesliga den siste tiden.

Men 19-årige Blonz scoret fire på landslagskompisen før pause – to av dem på glimrende straffer – og sørget sammen med Magnus Fredriksen, Endre Langaas og Sigvaldi Gudjónsson for at Elverum hang godt med.

Flensburg ligger bare to poeng ledende Kiel i Bundesliga, men har slitt kraftig i Champions League denne sesongen. Elverum ble slått greit i høst, men Torbjørn Bergerud & co. har ellers ikke vunnet mer enn tre av i alt 10 kamper før storseieren i Lillehammer.

De to tapene for Aalborg – med tre nordmenn på laget – svir fortsatt for klubben som har den gjeve tyske ligaen de to siste sesongene.

STERK BLONZ: Alexander Blonz leverte ni mål mot Flensburg. Foto: Geir Olsen

Elverum jobber hardt for å bli en del av neste sesongs Champions League. Det europeiske håndballforbundet kutter sin største klubbturnering fra 28 til 16 klubber.

Elverum håper ved å vinne det norske sluttspillet til våren å bli blant de seks klubbene som får et av seks wild card til håndballens nye Champions League.

Det finnes ingen faste kriterier for å plukke ut de siste seks klubbene. Ifølge Østlendingen kan alt fra Norges plass på klubbrankingen (nummer 16) til tidligere resultater, spillermateriell, tilskuertall, mediedekning, TV-avtaler, marked, arrangement, supportere og hallkapasitet, ha en betydning.

Publikumstallet er Elverums beste argument. Med over 9000 på plass i Lillehammer lørdag endte snittet for den minste byen i Champions League på 4718.

Elverum har satt to publikumsrekorder tidligere denne sesongene. 12.377 tilskuere mot PSG sist høst er rekord for en håndballkamp i Norge. 2507 mot Barcelona sist søndag er rekord i Elverums egen Terningen Arena.

Publisert: 15.02.20 kl. 19:04 Oppdatert: 15.02.20 kl. 19:50

