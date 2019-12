Silje Solberg etter sjokkomgangen: – Vi må vinne resten

KUMAMOTO (VG) (Nederland-Norge 30–28) Luften gikk helt ut av Norge. Nå tror håndballjentene at bare en ting duger for å komme til semifinalen: Slå Danmark søndag, Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag.

– Vi må vinne resten om vi vil til en semifinale, sier Silje Solberg til VG.

– Du mener det er fullt mulig?

– Så absolutt. Men det blir hardt. Vi skulle gjerne hatt med oss to ekstra poeng fra denne kampen, sier keeperen som fikk opplevde sin første nedtur i VM. Etter ni gode omganger kom en dårlig – med bare en redning – og dermed spratt antall baklengsmål opp i 30.

– Vi gikk ut av konseptet i 2. omgang. Fremover skulle vi la ballen gå og være tålmodige. Men i 2. omgang ble vi stresset og skjøt raskere på halv gode sjanser. I forsvar ble det for mye rom for strekspillerne deres. Det kom jo ikke skudd bak på banen, sier Norges beste i gruppespillet og fortsetter om da 18–14-ledelsen ved pause ble forvandlet til 10–16 i 2. omgang:

– Vi ga dem ballen. Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Nederland hadde marginene på sin side hele veien.

Dansk motstand i vente

Nå venter Danmark på søndag (kl. 12.30). De slo fredag Frankrike ut av VM med å slå den regjerende verdensmesteren med 20–18.

– Danmark kjenner vi godt. Lag med mye fart og skyteglade jenter. Det blir knalltøft, men mulig, mener Silje Solberg.

Stillingen før mellomrunden er klar: Nederland 4 poeng, Tyskland 3, Sør-Norge 2, Korea 2, Danmark 1 og Serbia 0.

Nå handler alt om å krabbe opp på en av de to plassene som gir semifinale.

– Vi får bare vinne de tre siste. Dette er opp til oss selv, sier Heidi Løke til VG.

– Jeg elsker håndball når vi vinner. Og hater det når vi taper. En forferdelig følelse, men det nytter ikke å deppe for lenge over dette. Nå møter vi tre gode lag som har spilt bra, sier Løke og blir fulgt opp av Kari Brattset Dale.

– Dette gjør kjempevondt. Jeg hater å tape kamper. Det er dritt. jeg har et hat-elsk-forhold til håndball, sier forsvarssjefen.

– Vi er litt dårligere på alt. Både angrep, forsvar og returløp, sier hun.

– Vi blir for usikre på hver andre. Vi står ikke tett sammen og klarer ikke å bygge hver andre sterke. Dette gjør det helt klart vanskeligere for oss. Vi møter knalltøff motstand. men vi skal nå målet og drømmen så må vi slå gode lag, mener Brattset Dale.

BARE SEIRE GODT NOK: Silje Solberg tror Norge må vinne tre strake kamper i hovedrunden. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Første tap på over ett år

Sammen med Stine Bredal Oftedal tapte hun sin første kamp på ett år og en dag. Rekken stoppet på 62 kamper fra Norges nederlag mot Romania i fjorårets EM.

– Nederland bygde energi på at de vant noen baller. Vi gjorde motsatt. Jeg føler at vi et eller et eller to hakk i forsvar, returløp, kontra og angrep.

– Og til sammen ble det et sammenbrudd?

– Ja. Det jeg er mer skuffet over at vi ikke klarte å komme oss opp igjen på slutten er jeg mest frustrert og skuffet over.

– Hva nå?

– Vi har gjort veien for oss selv vanskeligere. Vi har gode rutiner på å snu motgang, men skal ikke stole blindt på det.

– Hvordan vurderer du motstanderne?

– Det er vondt å spille mot Danmark. Vi må vinne fartskampen og spille dem ut. Sør-Korea er motsatt. Mindre og ekstremt kjappe og har litt mer vinnerflyt. Tyskland er litt mer som Danmark igjen. Robuste, store jenter som har spilt godt innledende.

Tyskland og Sør-Korea delte poengene med 27–27 fredag.

