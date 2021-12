Hånden til TV-profilen hovnet opp etter operasjon – fikk beskjed om å snu på Gardermoen

Etter å ha ankommet flyplassen fikk håndballkommentator Daniel Høglund (35) klar beskjed om at han ikke burde sette seg på flyet.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

– Det har gått bedre for å si det sånn, sier Daniel Høglund til VG.

I morgentimene onsdag la Viaplay-profilen ut et bilde av en svært hoven høyrehånd.

Han forteller til VG at han gjennomførte en operasjon på fredag som hadde vært planlagt i lang tid. Da skulle ha bare fjerne en væskeansamling.

– Så vil jeg tro at det har gått infeksjon i hånden. Den er ekstremt hoven og varm. Jeg følte meg litt bedre i går, så jeg tenkte at «det går sikkert ned». Det var først da jeg kom på Gardermoen og møtte de andre at de var sånn: «Det der ser ikke bra ut».

Høglund sendte bilde til operasjonslegen og fikk imponerende nok svar klokken halv seks på morgenkvisten. Da var beskjeden klar:

– Ikke gå på flyet. Du må snu, forteller Høgund.

Han skulle etter planen kommentert Norges åpningskamp mot Kasakhstan på fredag. Nå er sannsynligheten stor for at den går uten Høglund – i hvert fall med ham til stede.

– Det vil jeg vel tro, jeg kan ikke skjønne noe annet. Jeg er forberedt på at den ryker, men jeg håper selvsagt at jeg rekker åpningskampen. Jeg vet mer i løpet av dagen.

– Hvordan var det å få beskjeden om at du måtte snu?

– Det var selvfølgelig kjipt, men det var såpass ekkelt å sette seg om bord i et fly, så jeg er egentlig bare glad for at noen fikk tatt en avgjørelse.

– Hadde jeg vært 20 år så hadde jeg nok vært desperat og lei meg, men det er et langt mesterskap så jeg skal nok komme meg nedover så fort som mulig.

Mesterskapet er det første håndballmesterskapet siden han ble tatt for promillekjøring for andre gang tidligere i høst.

– Det blir et ekstra spesielt mesterskap for meg. Det blir spesielt, men på en god måte, sier Høglund – og legger til:

– Jeg har ikke tenkt å legge meg ned og droppe hele mesterskapet.

Nå venter en tur til legen. Samtidig må arbeidsgiveren hans kanskje finne en alternativ plan for mesterskapet.

– Det er for tidlig å si hvordan vi løser dette. Må bruke dagen på å se an Daniels form og legge en plan, sier Kristian Oma, som er sportssjef i NENT Norge.