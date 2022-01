RUTINEN: Harald Reinkind (til venstre) Sander Sagosen og Torbjørn Bergerud må bruke all sin erfaring fra nesten 400 landskamper til å snu motgangen i EM.

Slik skal Norge snu EM til suksess: − Vi har det i våre hender

BRATISLAVA (VG) Norge slet i gruppespillet, men Sander Sagosen & co. har planer om å snu EM til en suksess i hovedrunden. Mot tre nasjoner Norge nesten alltid slår. Pluss en marerittmotstander.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Solen skinner på de norske spillerne i den slovakiske hovedstaden noen dager etter tapet for Russland i Košice. Trønderen Sagosen har fått nyheten om Nils Arne Eggens bortgang og sier «ufattelig trist». Men for håndballgutta er det bare å dra frem et av Rosenborg-legendens mest berømte sitater foran hovedrunden:

– It’s hope in a hanging snore.

– Vi har det i våre hender. Det er vi klar over. Vi skal jobbe steinhardt for det, lover Christian Berge. Men landslagssjefen melder at mye – spesielt samhandlingen – må bli bedre om Norge skal komme til medaljekampene i Budapest.

Info Stillingen i hovedrunden Tyskland 2 poeng (+7 mål), Spania 2 (+4), Russland 2 (+1), Norge 0 (-1), Sverige 0 (-4), Polen 0 (-7). Vis mer

Drømmen er å slå Sverige i en «kvartfinale» når hovedrunden avsluttes tirsdag i neste uke.

Med fire seirer spiller Norge garantert semifinale 28. januar. Men det kan også gå med et tap eller en uavgjort de neste dagene. VG har gått gjennom hovedrunden med Sagosen (26), Torbjørn Bergerud (27) og Harald Reinkind (29). Trioen skal nå bruke erfaringen fra til sammen 374 landskamper til å snu et ruskete gruppespill til suksess i hovedrunden.

Torsdag: Polen (kl. 20.30)

Polakkene har tapt de siste seks kampene for Norge – inkludert kamper i både EM- og VM-sluttspill – men har ikke vært norsk motstander siden 2017. I EM har de slått Østerrike 36–31 og Hviterussland 29–20, men tapte tirsdag 23–30 for Tyskland.

POLSK NØKKELSPILLER: Venstrebacken Szymon Sicko har stått bak mye for Polen i EM.

Sagosen: – De har nytt og spennende lag som spiller god håndball uten frykt. Mer tempo og litt revolusjonerende for Polen. Det blir et tøft oppgjør.

Bergerud: – Polen har brukt noen år til å komme seg til hektene igjen etter en downperiode. Nå har de fått opp unge spillere som kommer med en ekstrem energi. Den er vi nødt til å stå imot.

Reinkind: – Et lag vi må slå om vi skal ambisjoner om å komme oss noe sted. De har mye ungt og spennende, men helt klart et lag vi skal vinne mot.

Fredag: Tyskland (kl. 20.30)

Norge røk på en stygg smell mot tyskerne i Tokyo-OL, men hadde før det slått dem fire ganger på rad – inkludert VM-semifinalen i Hamburg for tre år siden. Tyskerne har imponert, men har mistet 12 med corona. De fikk likevel ikke utsatt torsdagens kamp mot Spania.

TYSK NØKKELSPILLER: Keeper Johannes Bitter kommet inn som en reddende engel for Tyskland.

Sagosen: – Det er uvant for spillere å komme rett i EM. Men Tyskland har så enorm bredde. Uansett corona-tilfellene et tøft fysisk lag som er godt defensivt. Vi skal få i gang kontringene våre for å slå dem.

Bergerud: – På grunn av corona vet jo nesten ikke hvem de stiller med. Men de kommer alltid med gode spillere. Det så vi med Julian Köster som kom rett fra andre Bundesliga og scoret seks mot Polen.

Reinkind: – De sier litt at de har ni mann ute og så kommer nye spillere inn og vinner. Tyskland har kvalitet over hele linjen, men dette laget har ikke trent mye sammen. Vi bør definitivt ha muligheten. Vi må slå Tyskland.

Søndag: Spania (kl. 20.30)

Norge leverte sin beste OL-kamp mot Spania i Tokyo, men tapte likevel 28–27. Spanjolene har ikke tapt mot Norge på 18 kamper og 25 år. De skal nå forsvare gullene fra de to siste EM og har startet med tre gode seire – blant annet ble Sverige slått med solide 32–28.

SPANSK NØKKELSPILLER: 35-årige Joan Cañellas er tilbake for Spania i EM.

Sagosen: – Spania har en del nytt, men har også fått tilbake en ringrev som Joan Cañellas. De har spilt samtidig med oss og jeg har ikke sett dem så mye ennå.

Bergerud: – De er doble europamestre og har et fantastisk lag. Men de har jo også hatt noen utskiftninger. Spania har tradisjoner for å få opp nye spillere. EM-resultatene sier sitt.

Reinkind: – Vi var fryktelig nær i OL. Da spilte vi klokere mot Spania enn på veldig lenge. Vi unngikk de tekniske feilene som har gitt dem kontringer mens vi har stått og sett på. Vi må opp på vårt toppnivå.

Tirsdag: Sverige (kl. 20.30)

Glenn Solbergs Sverige holdt på å ryke ut i gruppespillet. Norge har slått Sverige seks ganger på rad. Sist i EM-kamp i Malmö for to år siden. Men svenskene gjorde et bedre 2021 enn Norge med VM-sølv og 5. plass i OL.

SVENSK NØKKELSPILLER: Lukas Sandell er viktig for Sverige. Den tidligere Elverums-spilleren står med 17 mål på tre EM-kamper.

Sagosen: – Sverige har masse spennende spillere nå. Jeg håper virkelig at vi kan prestere i de tre første matchene og avslutte med en kamp om semifinalebilletten mot Sverige.

Bergerud: – En motstander som har passet oss bra tidligere. Men Sverige har fått Glenn som ny trener. De har fått ny giv og energi som gjør at de ser hvassere ut. Sverige har mange unge spillere som er i rivende utvikling.

Reinkind: – Vi har hatt en godt tak på Sverige. De har vært mer svingende her enn de var i fjor. Er det et tidspunkt vi skal slå Sverige på så er det nå.