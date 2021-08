PÅ STIGENDE KURS: Anna Vjakhireva og Russland har gått fra elendige til gode i OL. Foto: Pavel Golovkin / AP

Russlands største stjerne før Norge: − Blir som en finale

TOKYO (VG) Den russiske stjernespilleren Anna Vjakhireva (26) mener semifinalen mot Norge blir som en finale. Landslagstreneren trøster seg med at «de norske jentene også er av kjøtt og blod».

Publisert: Nå nettopp

– Det blir som en finale før finalen, beskriver ROC (den russiske olympiske komités) største stjerne Anna Vjakhireva til VG.

Fredag får Norge sjansen til revansjere et av sine mest sviende tap noensinne. Syv av de norske og åtte av de russiske OL-spillerne var også med da Russland slo Norge 38–37 etter ekstraomganger i Rio de Janeiro.

– Jeg husker kampen i Rio, men jeg bruker ikke mange tanker på den. Det er fem år siden nå, sier hun.

Norges siste kamper mot Russland i mesterskap: VM 2019: Tap 28–33 i bronsefinalen for et norsk lag som manglet Nora Mørk, Veronica Kristiansen, Henny Reistad, Marit Malm Frafjord og Katrine Lunde. VM 2017: Norsk 34–17-seier i VM-kvartfinalen i Tyskland. En av de aller beste kampene håndballjentene noen gang har spilt. Stine Bredal Oftedal leverte sin kanskje beste landskamp. EM 2016: Et redusert russisk lag etter OL-suksessen tapte 23–21 for Norge under EMs gruppespill i Helsingborg. Silje Solberg og Veronica Kristiansen var banens dominerende spillere. OL 2016: Den mest dramatiske kampen mot russerne noen gang. Russisk seier 38–37 etter ekstraomganger i semifinalen henviste OL-favoritt Norge til bronsemedaljene, mens Russland vant gull. VM 2015: Russland slo Norge 26–25 i åpningskampen under VM i Danmark. Etterpå vant Stine Bredal Oftedal & co. åtte strake kamper og ble verdensmestre. Russland ble nummer fem. Vis mer

les også Katrine Lunde reddet Norge – til semifinalen i OL: – Godt det ikke er stilkarakterer

– Også det norske laget består av mennesker av kjøtt og blod. De kan også gjøre feil. De er ikke roboter. Håndball er ikke et dataspill. Vi spiller på en bane, svarer den russiske landslagstreneren Aleksej Aleksejev når VG spør om hans vurdering av Norges kvinnelag.

– Så vidt jeg husker vant Russland over Norge i semifinalen i Rio de Janeiro for fem år siden. Jeg skal prøve å gjenta det. Vi skal gjøre vårt best. Ingen nekter for at Norge har et godt lag, men vi skal forsøke.

I kvartfinalekampen mot Montenegro tidligere torsdag, hadde Aleksejev «hjelp» fra tribunen, der mannen som ledet Russland til gull i 2016, Jevgenij Trefilov, skrek sine ordre.

– Blir du forstyrret av at Trefilov er på tribunen?

– Nei, nei, ikke noe problem, forsikrer Aleksejev til VG.

les også ROC blir Norges motstander: Trefilov styrer fra tribunen

I russiske medier har samme Aleksejev fått gjennomgå tidligere i OL, blant annet av håndballpresidenten Sergej Sjisjkarjov, som varslet at treneren måtte på teppet.

– Det er helt normalt at de som styrer, sier det de mener. Jeg har ikke noe problem med, sier Aleksej Aleksejev.

Camilla Herrem misset på Norges siste skuddforsøk i thrilleren for fem år siden.

– Russerne spiller god håndball og har bra fart. Vi hadde håndbrekket litt på i kvartfinalen, men jeg er stolt over at vi har tatt en lagseier – med verdens beste Katrine Lunde, sier Herrem etter Norges kvartfinaleseier over Ungarn.

Den 41 år gamle målvakten med en fortid i Rostov-Don, nyter stor respekt også hos russerne.

– Vi kan jo håpe at vi har nok autoritet til å slå dem, sier Lunde til VG.

UTRØSTELIGE: Stine Bredal Oftedal, Emilie Hegh Arntzen og camilla Herrem etter OL-tapet for fem år siden Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det blir en ordentlig tøff kamp. De har spilt seg veldig opp, mener Stine Bredal Oftedal.

Nora Mørk har aldri scoret flere mål i en landskamp enn de 14 «kassene» hun satte inn mot russerne i Rio de Janeiro.

– Det er utrolig bra å være i semifinalen. Jeg gleder meg til å spille mot dem igjen fem år etter. Det er på høy tid at vi møter dem igjen, sier hun.

For Anna Vjakhireva har vært den en tøff vei frem mot OL. Hun måtte trekke seg fra EM i desember på grunn av skade og spilte heller ikke klubblaget Rostov-Dons tap for Vipers i kvartfinalen av Champions League i vår.

– Jeg har hatt mange problemer med kroppen. Den forteller meg at jeg trenger hvile, men har ikke hørt på den og her er jeg. Nå er det to kamper igjen og så kan jeg litt hvile, sier den lettbente, venstrehendte bakspilleren.