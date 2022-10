TILBAKE MED SEKS MÅL: Nora Mørk var Norges beste i den omgangen hun spilte. Etter pause ble hun holdt på benken.

Elendig EM-test av Norge: − Vi er blitt spist levende

(Norge-Nederland 24–33) Nora Mørk viste at formen er i anmarsj. Men store deler av EM-laget sviktet ni dager før åpningskampen i EM.

– De har herjet og lekt med Norge, meldte TV 2-ekspert Bent Svele til pause i Stavanger.

– Vi er blitt spist levende, fulgte kommentator Harald Bredeli opp da Norge lå under med 10 mål i 2. omgang.

Dette var Nederlands andre seier mot Norge på 24 landskamper siden år 2000. Den første nederlandske seieren kom på veien mot treskolandets eneste tittel – VM-gullet i 2019.

– Vi spiller rett og slett bare dårlig i alle spillets faser, sier Nora Mørk til TV 2. Hun påpekte at Norge med syv mesterskapsdebutanter ikke får noe gratis. Hun sier hun ikke er bekymret, men at Norge må finne frem riktig innstilling og innsats.

– Jeg synes vi skal ha en bedre utstråling, sier Mørk som så hele 2. omgang fra benken.

ELENDIG KVELD: Stine Bredal Oftedal og Norge leverte en av sine svakeste kamper mot Nederland.

Norge hadde angrepsesset Mørk tilbake etter lårskade, men manglet forsvarets nøkkelspiller Maren Aardahl av samme årsak.

– Det er litt kjenning i låret og det har det vært en stund, sier Thorir Hergeirsson. Men har «stor tro» på at Odense-spilleren skal bli spilleklar før EM.

Dermed ble 1. omgangen blytung.

Det hjalp ikke at Nora Mørk markerte klart og tydelig at hun er tilbake. Hun scoret sine seks første mål på en måned. Og plusset på med fire målgivende pasninger i et angrepsspill som heller ikke fungerte prikkfritt. Henny Reistad var langt unna vanlig standard og Stine Bredal Oftedal fant heller ikke rytmen perfekt.

– Det var blytungt fra start til slutt, beskriver Reistad.

Info VG-børsen Silje Solberg-Østhassel 2 Marie Davidsen 2 Emilie Hegh Arntzen 2 Stine Skogrand 2 Nora Mørk 7 Stine Bredal Oftedal 3 Malin Aune 5 Kristine Breistøl 3 Vilde Ingstad 3 Kristina Novak 3 Henny Reistad 2 Emilie Hovden 6 Amalie Næs Andersen 4 Anniken Wollik 2 Thale Rushfeldt Deila 4 Ane Cecilie Høgseth 4 Norges scoringer: Mørk 6, Hovden 4, Aune 3, Ingstad 3, Reistad 2, Breistøl 1, Bredal Oftedal 1, Deila 1, Novak 1, Wollik 1, Næs Andersen 1. Vis mer

Men det var i forsvaret de norske problemene var alarmerende.

Kari Brattset Dale og Sanna Solberg-Isaksen er ute med graviditet og det norske midtforsvaret startet dårlig mot Nederland.

Hverken Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Vilde Ingstad, Stine Skogrand eller Kristine Breistøl traff spesielt godt i forsvar. Norge nølte, rygget og traff svært sjelden med taklingene.

Bakerst hadde Silje Solberg-Østhassel (20 min.) og Marie Davidsen (10 min) en vanskelig oppgave, men til sammen to redninger på 30 minutter var heller ikke godkjent keeperspill. Ved kampslutt sto målvaktsduoen notert med fem redninger. Den felles prosenten endte helt nede på 13.

Norge lå under 13–18 ved pause for nasjonen som ble slått med åtte mål 1. oktober.

– Vi spiller ikke så bra i noen faser, sa trener Tonje Larsen til TV 2. Hun mente Norge «sov i forsvar» og heller ikke løp tilbake.

TANKEVEKKER: Thorir Hergeirsson opplevde stortap bare en drøy uke før EM.

Norge stilte uten keeper Katrine Lunde, bakspiller Ragnhild Valle Dahl og potensiell forsvarssjef Maren Aardahl.

Etter pause økte Nederland ledelsen. Bare høyrekant Emilie Hovden – toppscorer i dansk liga for Viborg – traff med skuddene for Norge.

– Nå setter vi strek, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til spillerne midtveis i 2. omgang.

Det hjalp litt. Norge scoret fem mål på rad. Mesterskapsdebutanene Thale Rushfeldt Deila og Kristina Novak traff på gode aksjoner.

– Det er skuffende resultat. Gode glimt i kampen. Men vi mangler det viktigste, sier Thorir Hergeirsson.

– Det er godt å få en vekker, oppsummerer han.

Norge fortsetter EM-forberedelsene mot Danmark lørdag og Brasil søndag. Begge kamper i Stavanger. EM åpner mot Kroatia i Ljubljana 4. november. De neste dagene er Sveits og Ungarn motstandere i gruppespillet.