Coronatestes hver eneste dag - får klemmeforbud i VM

BERGEN (VG) Nora Mørk og resten av håndballjentene får en pinne opp i nesen hver eneste morgen. Pluss klemmeforbud. Den daglige coronatesten skal ifølge landslagslegen gjennomføres i omtrent 14 dager.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Norge VM-åpner mot Kasakhstan i Spania fredag i neste uke. Spillerne har allerede fått klemmeforbud i forhold til spillere på andre lag.

– De har fått beskjed om det. De skal i alle fall holde én meters avstand. Men vi ser at det ikke alltid er så lett å gjennomføre. Det ble litt klemming på nederlenderne etter denne kampen, sier landslagslege Nils Ivar Leraand til VG.

– Det er ikke noe problem i forhold til hva vi er villige til å ofre for å spille VM, sier Nora Mørk om den daglige coronatesten.

Landslagslege Nils Ivar Leraand opplyser at alle spillerne ble testet før de dro på samling. Nå utfører legen en hurtigtest på samtlige i VM-troppen hver morgen. I neste uke drar Norge til Spania. Legen regner med at spillerne blir testet annenhver dag av VM-arrangøren.

– Sånn må det bare være. Det er alle jentene innforstått med. Alle har lyst til å spille VM og komme friske hjem igjen. Så det er et lett valg, sier Nora Mørk.

Norges Håndballforbund er ytterst forsiktige etter at 10 spillere og ledere pluss håndballpresidenten ble smittet etter landskampene mot Slovenia i oktober.

– Det var en tankevekker og en påminnelse om at vi må fortsette med det vi har gjort tidligere. Derfor har vi valgt å ha det slik, sier Nora Mørk som slapp unna corona-utbruddet. Hun fikk fri fra Slovenia-kampene.

Da Norge møtte Nederland i Bergen torsdag var ikke aktuelt for spillerne å stille på selfier eller skrive autografer. Lokale tiltak i Bergen kommune gjorde at alle over 12 år i Åsane Arena måtte ha munnbind under VM-oppkjøringskampen.

– Sånn som det er nå er det faktisk 10–15 ganger mer smitte i Trondheim og Bergen enn det er arrangørbyene for VM i Spania, sier landslagslegen.

FORSIKTIGE: Thorir Hergeirsson og Nora Mørk går mot VM med munnbindene klare.

– Vi er mer redd for perioden før VM og flyturen ned til Spania, enn vi er for selve mesterskapet. Der ser vi for oss at spillerne kan få gå litt ut av hotellet. Det blir ikke den samme boblen som det har vært. Det blir litt friere, sier Nils Ivar Leraand.

Han mener mesterskapene under pandemien har vært «mentalt krevende» for spillerne. Under fjorårets EM i Danmark fikk spillerne bare lufte seg noen få ganger i en park nær hotellet på Jylland. Restriksjonene var litt mindre krevende i Tokyo-OL – spillerne hadde en viss mulighet til å bevege seg rundt i deltagerlandsbyen.

Alle pressefolk som skulle snakke med spillere og trenere fra Norge og Nederland torsdag ble hurtigtestet før kampstart. Intervjuene ble gjort med to meters avstand.

Nils Ivar Leraand opplyser at alle som skal være i kontakt med lagene i VM skal coronatestes før mesterskapet, etter gruppespillet, hovedrunden og kvartfinalene.

Norge slo Nederland 35–21 i den første VM-oppkjøringskampen. Intersport Cup fortsetter med kamper mot Sør-Korea lørdag og Russland søndag.