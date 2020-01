KONGEN AV TRONDHEIM SPEKTRUM: Sander Sagosen takker publikum for hjelpen etter seieren over Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Sagosen om Erevik-utspillet: – Hovedgrunnen til at vi vinner

TRONDHEIM (VG) (Frankrike-Norge 26–28) Spillerne jubler over publikums forandring etter Ole Ereviks utspill i VG. Sander Sagosen mener at pipingen og støyen på tribunene var helt avgjørende for seieren over Frankrike.

Publikumsbrølet blant 8932 tilskuere var så høyt at det ifølge landslagssjef Christian Berge også gikk gjennom hans øreplugg i venstre øre. Sagosen sier:

– Det er kanskje hovedgrunnen til at vi vinner i dag. Vi har lyst til å kjenne på det brølet hver gang vi scorer. Vi har lyst til å kjenne på det brølet hver gang vi stopper en ball, svarer Sander Sagosen på VGs spørsmål.

TV 3-ekspert Ole Erevik tok VM-sølv sammen med ham for tre år siden. I VG søndag ba Erevik om mer piping og kalte det pinlig at publikum i åpningskampen fredag til tider ble overdøvet av noen få tilskuere fra Bosnia.

– Ole traff nerven. Folk gikk litt i seg selv. Den atmosfæren som var her, har jeg aldri opplevd maken til på norsk jord, sier Sagosen etter 10 scoringer og en ny kamp i verdensklasse da Frankrike ble slått ut av EM. Han sier at opplevelsen mot Frankrike er «oppe og nikker» med det å komme til VM-finalene både i 2017 og 2019.

Også Ole Erevik roser publikum. Han synes forandringen var markant.

– I dag var publikum fantastiske, skriver han i en sms til VG.

– De la press på dommere og motstandere hele kampen og fikk betalt, sier han etter å ha fått hard kritikk av veteransupporter Morten Hagenstuen i løpet av søndagen.

– Jeg tror til og med Håndballens Venner synes det var OK på kamp i dag, selv om det var litt piping, sier Erevik.

Keeper Torbjørn Bergerud leverte på samme nivå som Sagosen da Frankrike ble satt på plass i 2. omgang. Han er glad for at hans gamle målvaktskompis tok opp saken.

– Jeg ble litt overrasket da det var buing på franskmennene under innløpingen. Da tenkte jeg at her kan det bli trykk hele matchen. Det var veldig deilig, sier keeperen, som løftet seg kraftig fra Bosnia-kampen og reddet 16 baller.

– Selvfølgelig hjalp publikum oss. Vi hadde en ekstra mann i ryggen. Man merker støtten. Det er vanskelig for et bortelag å stå imot når et slikt trykk kommer. Vi får en ekstra boost av publikum. Vi kjempet som dyr gjennom hele matchen, beskriver keeperen.

Keepertrener Steinar Ege kaller Bergerud «outstanding» og Christian Berge sier «verdensklasse». Bak Sagosen og Bergerud var det mange norske spillere som presterte på høyt nivå.

Harald Reinkind syntes det var «bittert» å sitte på benken mot Bosnia, men grep sjansen med sterkt forsvarsspill og fire scoringer. Også Kiel-spilleren som har over 10.000 tilskuere på hver hjemmekamp, var opptatt av publikum.

– Sinnssykt trøkk. Helt rått. Publikum ga alt fra først til slutt. Det var gåsehud hele veien. Fantastisk at de støttet oss på den måten i dag.

– Hjelper det dere at publikum piper på Frankrike?

– Ja, det vil jeg si. Dette møter vi når vi spiller i utlandet. Du legger ekstra press på, sier bergenseren.

Han mener at dommerne kan la seg påvirke når innsatsen til publikum er slik.

– Da kommer den avblåsningen for passivt litt raskere fem minutter før slutt. Alle blir påvirket av det. Det er kjempepositivt.

Christian Berge var storfornøyd med å ha snudd kampen i 2. omgang. Han forteller at han var nede i den taktiske «godteposen» flere ganger i løpet av kampen for å finne nye løsninger.

Også han mener publikums innsats var en nøkkel til seieren.

– Sånn skal det være. Nå spiller nesten alle i utlandet, og sånn er det blitt i håndball. Man piper på bortelaget, man hjelper forsvaret rett og slett, når motstanderen har ballen. Man jubler ikke bare for scoringer. Det gir oss ekstra motivasjon. Det gjør oss noen prosent bedre. Det trenger ikke være noe stygt når folk skader seg eller sånt. Det er ikke noe vondt ment, men det er for å «backe» oss i forsvaret. Det hjelper oss mye, sier Berge.

Berge har Menières sykdom som en ettervirkning etter at han hadde kreft for 15 år siden. Han er ømfintlig for høye lyder på venstre øre, men søndag gikk lyden gjennom ørepluggen.

Landslagssjefen takker Ole Erevik for å ha kommet med utspillet på TV 3 og i VG.

– Altså, å få et norsk publikum til å pipe skal Ole (Erevik) ha mye kred for. Det er noe av det beste vi har opplevd på norsk jord. Det var rett og slett bare en utrolig god opplevelse.

Norge fortsetter EM mot Portugal på tirsdag. Det blir en ren gruppefinale og egentlig første kamp i hovedrunden. Vinneren tar med seg to poeng til Malmö i neste uke.

Sander Sagosen oppfordrer publikum til å gi enda mer.

– Jeg håper det kan bli enda bedre på tirsdag, sier Norges store stjerne.

