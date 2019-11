FORTSETTER: Børge Lund fortsetter i Christian Berges team frem mot VM i Egypt i 2021. Samtidig skal han trene Elverum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Håndballforbundet gir Børge Lund grønt lys

For tre år siden fikk Glenn Solberg ikke kombinere hovedtrenerjobben i St. Hallvard med å være assistenttrener under Christian Berge på det norske landslaget. Nå får etterfølgeren Børge Lund grønt lys for å trene Elverum.

Det bekrefter håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Børge Lund er ansatt hundre prosent hos oss frem til OL er over i august eller til at de eventuelt har tapt kvaliken i april. Etter det er Lund igjen ansatt i en 30-prosentstilling hos oss. Hva han ellers gjør har vi ingen innflytelse på, sier Lio.

VG skrev i september at Børge Lund kunne bli Elverums nye trener. Torsdag kom bekreftelsen om at den norske Champions League-klubben har ansatt den eneste nordmannen som har vunnet Champions League som spiller. Kontrakten varer til 2023.

Børge Lund vil gjerne fortsette på landslaget når han til sommeren tar over Elverum etter Michael Apelgren.

– Jeg ønsker det. Jeg tror det vil være en optimal løsning for meg og min utvikling. Så lenge Christian (Berge) og forbundet ser at jeg er en god ressurs for landslaget så ønsker jeg å fortsette, sier Lund til TV 2.

Berge bor også i Elverum etter at han trente klubben i seks år frem til 2014.

NHFs politikk er forandret etter at Glenn Solberg forlot trenerjobben på det norske landslaget sommeren 2016.

– Jeg har ingen problemer med det selv om det er andre trenere som både trener landslag og klubber i Champions League. NHF har regler på at du ikke kan trene klubblag som landslagstrener. Det er helt greit for meg, sa Solberg til VG for tre år siden.

Kåre Geir Lio opplyser at denne regelen nå bare gjelder for Christian Berge.

– Vi har et prinsippvedtak på at landslagssjefen ikke kan trene et klubblag. Han har altfor mange oppgaver til at det er mulig, sier håndballpresidenten.

Glenn Solberg har i ettertid blitt svensk landslagssjef. Han starter i jobben ved nyttår, men Kristjan Andresson leder Sverige under EM-sluttspillet i januar.

Han kombinerer nå Sverige-jobben med å trene Rhein-Neckar Löwen i tysk Bundesliga.

Publisert: 22.11.19 kl. 12:10

