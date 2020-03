IKKE KARANTENE: Camilla Herrem er sammen med Moa Högdahl den eneste av de 20 norske håndballjentene som ikke blir rammet av de nye reglene om hjemmekarantene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Håndballjentene må holde seg hjemme: – Vi jobber intenst

Kvinnelandslaget i håndball skulle ha blitt samlet fredag. Men spillerne har fått beskjed om å holde seg hjemme. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bestemte torsdag at OL-kvaliken skal spilles som planlagt om en uke.

Ut fra de nye norske karantenereglene – offentliggjort torsdag – kan Norge av de uttatte spillerne bare stille med Camilla Herrem og Moa Högdahl i Montenegro neste helg.

De 18 øvrige har vært i land utenfor Norden siden 27. februar og skal derfor være 14 dager i hjemmekarantene.

– Vi jobber intenst med å skape en virkelighetsforståelse om at kvalifiseringen ikke kan spilles som planlagt, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Han opplyser at spillere og trenere har fått beskjed om å holde seg hjemme. Neste fredag skal Norge etter planen møte Montenegro i Podgorica til den første av tre kvalifiseringskamper for sommerens OL i Tokyo. De to andre er Romania og Thailand – sistnevnte får ifølge Lio ikke slippe inn i Montenegro på grunn av faren for coronasmitte.

– En vanskelig situasjon for Norges Håndballforbund. Men jeg tenker at de må forholde oss til Erna Solberg og myndighetene. Jeg er usikker på om IHF bare klarer å tenke på liv og helse her, sier Gro Hammerseng-Edin som også har ledet spillerorganisasjonen i det internasjonale forbundet.

Den kommende TV 2-kommentatoren har på sosiale medier gått ut med en oppfordring til IHF om å tenke seg om en gang til.

Ifølge Kåre Geir Lio jobber Norge sammen med andre deltagernasjoner nå gjennom flere kanaler. Det europeiske håndballforbundet er koblet inn. Det samme er Norges representant i IOC, Kristin Kloster Aasen. Lio skal fredag også ha en direkte telefonsamtale med den mektige, internasjonale håndballpresidenten, Hassan Moustafa.

Norge vil uansett slite kraftig med å stille lag. Stine Bredal Oftedal og fem andre spillere kommer fra klubber i Ungarn og settes automatisk i 14 dagers karantene ved ankomst Norge.

Det samme gjelder for Heidi Løke og alle spillerne fra Vipers som sist helg spilte Champions League i Romania. Samtlige norske spillere kvinner i den danske ligaen har konkurrert utenfor Norden siden 27. februar. Keeper Emily Sando er eneste norske som til daglig spiller i Montenegro.

De eneste tilgjengelige ser ut til å være Camilla Herrem, som spiller for Sola i den norske toppserien. Pluss Moa Högdahl som ikke har spilt utenfor Danmarks grenser med Viborg.

Heidi Løke bekrefter til TV 2 at hun er i karantene på beskjed fra klubblaget Vipers.

– Den kvaliken kan jo ikke spilles, tenker jeg. Alt annet stopper, så jeg skjønner ikke at dette ikke blir utsatt eller avlyses, sier Løke.

Gro Hammerseng-Edin er opptatt av spillernes sikkerhet.

– Dette viruset smitter jo ved kontakt, påpeker hun og trekker frem at håndball består av taklinger og tett fysisk kontakt med både med- og motspillere. Hun er opptatt av at idretten har et like stort ansvar som alle andre nå.

– Det er ikke noe idrettsarrangement som er viktig nok, sier Hammerseng-Edin.

– Dette handler om helse og samfunn. Idrett og alt annet blir – for å si det rett ut – småtteri, sier Kåre Geir Lio.

Men han er slettes ikke sikker på at han klarer å skape forståelse for det i det internasjonale håndballforbundet.

– Vi har et større ansvar enn å være idrettsledere nå. Å spille håndball under en pandemi blir bare helt gresk for meg, beskriver håndballpresidenten.

Han vet heller ikke hva som skjer med herrelandslagets OL-kvalik i april. Norge skal møte Brasil, Sør-Korea og Chile i Trondheim Spektrum, men Trondheim kommune har sagt klart fra at koreanerne på grunn av viruset ikke er velkomne til byen.

IHF har svart at OL-kvaliken da må spilles et annet sted.

Publisert: 13.03.20 kl. 11:31 Oppdatert: 13.03.20 kl. 11:43

