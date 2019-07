KLAR TALE: Landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball, Thorir Hergeirsson, er klar på at mål ikke skal velte. Her fra pressetreff før landskamp mot Ungarn i desember i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Landslagstrener om veltende mål: – Én gang, er én gang for mye

Siden 1960-tallet har minst syv norske barn mistet livet etter å ha fått mål veltet over seg, og enda flere er skadet. – Tragisk, sier håndball-landslagstrener Thorir Hergeirsson.

I går kunne man lese historien om Ask Kjeldstad Sørensen (10) som ble lagt i koma etter en ulykke på idrettscamp 26. juni i VG.

10-åringen fikk et håndballmål i hodet, og ble hastet til Ullevål sykehus med kraniebrudd, sprekk på hjernehinnen og flere blødninger i hjernen.

Landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball, Thorir Hergeirsson, mener dette kunne og burde vært unngått. Nå krysser han fingrene for at Ask skal bli frisk igjen.

– Alle gode ønsker til ham. Dette er en påminnelse om at dette er en ekstremt viktig ting. Det er ikke mange ting som er farlig på banen, men målene er en av disse tingene. Og én gang, er én gang for mye, forteller en berørt Hergeirsson til VG.

– Forferdelig

Landslagstreneren har selv sett flere mål falle. Både som aktiv spiller og trener. Han poengterer viktigheten av å sjekke om målene er festet før hver økt og hver kamp, og forteller at keeperne på landslaget alltid gjør dette før de starter en økt.

– I 2019 skal de aller fleste haller være utstyrt med fester for målene. Men det hender jo at det blir tatt inn provisoriske mål, men det er viktig at de også blir festet. Av skader man kan få på håndballbanen, er dette en av tingene som går an å forhindre, sier 55-åringen.

SJEKK: Thorir Hergeirsson ber om at mål blir sjekket nøye før trening og kamp. Her studerer han selv et mål før EM-kamp mot Romania i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

President i håndballforbundet, Kåre Geir Lio, sukker når han får høre om hendelsen, og er klokkeklar i talen når han får spørsmål om dette er noe man kan forhindre.

– Det er forferdelig når slikt skjer. Forbundet ønsker jo åpenbart at dette skal være så ordentlig at slike ting ikke skjer. Det skal ikke skje. Hverken ressurser eller noe annet skal være et hinder for dette, fastslår Lio og legger til:

– Er det noe vi ikke har gjort, som vi kan gjøre, så gjør vi det.

– Er de festet, så skal de ikke velte

Hergeirsson mener målene sjeldent velter i spill, men at det som regel er når det klatres eller henges i mål det går galt.

– Om mål velter, så er det ikke festet ordentlig. Er de festet, så skal de ikke velte. Om man henger i tverrligger, eller klatrer så skal det fortsatt ikke velte. De som leier ut, og eier anleggene, må sørge for at ting er riktig, men de som leder treningene har også ansvar for gruppene. Det er fort å tenke at slike ting er i orden, sier landslagstreneren.

Anleggsrådgiver i Norges Håndballforbund, Tom Anderson, mener anbefalingene fra forbundet er klare når det gjelder festing av mål.

– Alle håndballmål som er i bruk, skal festes til gulv med bolter. De skal være skrudd fast i gulvet. En bolt på hver stolpeside, og så skal det være to i stangen som går bak mål. Uavhengig av nivå. Mål som ikke er i bruk skal trilles inn på lagerrom, forteller han.

– Hva er anbefalingene når det kommer til haller som er oppdelt i flere baner som på turneringer?

– Der anbefaler vi at det brukes oppblåsbare mål. Det er et rimelig innkjøp, de er enkle å transportere og ikke minst – de er helt ufarlige, forteller Anderson.

Han påpeker også at forbundet var ute med anbefalinger etter forrige lignende hendelse skjedde.

– Vi var ganske krasse på informasjon av festing av mål til gulv. Det er så fryktelig trist når slikt skjer, også er det jo også veldig unødvendig.

