Håndballguttas «mamma»: – De blir mer og mer forfengelige

MALMÖ (VG) Gry Hege Knutsen (47) er «dama» i håndballguttas liv under EM. Hun kjøper til og med boksershortser til dem – om de trenger det.

– Gry er helt outstanding. En liten mor for oss. Hun fikser det meste. Hun er også en god samtalepartner og betyr mye for hele gruppa, sier keeperhelten Torbjørn Bergerud.

Hotelldøren hennes står alltid åpen om det er spillere som har noe på hjertet og trenger en å snakke med. Hun kaller seg selv for «hobbypsykolog».

Og i garderoben er hun et selvskrevet innslag, selv om gutta står i blanke messingen.

Når Sander Sagosen skal intervjues, er det hun som passer på at journalistene ikke holder på et sekund for lenge.

Gry Hege Knutsen har hatt jobben som såkalt «teamkoordinator» siden 2009, delvis også før det.

Når VG forteller henne om mange hyggelige meldinger vi har fått fra spillerne om henne, spruter hun ut i latter:

– Det er ikke det jeg får høre, for å si det sånn!

GUTTEMILJØ: Gry Hege Knutsen sammen med f.v. Tom Kåre Nikolaisen, Sander Øverjordet og Harald Reinkind før Slovenia-kampen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hva gjør du for dem?

– Jeg gir dem en klem i ny og ne. Jeg stryker dem på ryggen. Jeg har det gøy sammen med dem. Og jeg får gjennomgå. Hele tiden. For absolutt alt. Jeg har skylden!

Gry Hege Knutsen sier det på en måte som tyder på at hun ikke synes det er så ille, at det er mest moro.

– Hvor mange saker må du løse i løpet av en dag?

– He-he, hadde jeg hatt tall på det, hadde jeg ikke lukket opp døren om morgenen. Men det er ganske stile før kampene – de dagene får jeg alt etter kampen.

– Hvem er mest distré på laget?

– Kristian Sæverås! Han må jeg dobbeltsjekke! De som er ferskest på laget, har ansvar for å få med seg forskjellige ting. Jeg må følge med at de faktisk får det med seg, at det ikke blir liggende igjen på bussen.

– Hvem er mest pertentlig?

– Det er faktisk mange som er nøye. Ikke minst er det viktig å se bra ut.

– Disse gutta er forfengelige?

– Ja! Jeg føler at de blir mer og mer forfengelige. Jeg hadde jo (Kristian) Kjelling og (Håvard) Tveten i sin tid, men disse er mer forfengelige. Det er mye gelé og voks.

– Har du en mammarolle?

– Absolutt! Jeg må være der for dem hele tiden og passe på dem. Og så inviterer jeg dem inn på rommet mitt for å snakke skit, som vi sier. Bare sitter og prater. De kan bli sittende i to timer. De trenger å treffe ei jente. Ja, jeg er en slags hobbypsykolog.

Gry Hege Knutsen spilte i sin tid håndball selv, opp til nivå tre. Håndballen er blitt viktig for henne.

– Håndballen er livet mitt. Når jeg har ferie, så drar jeg også og ser på håndball. På landslagsgutta. Jeg studerer terminlisten og finner kanskje en kamp med to nordmenn mot hverandre. Jeg drar også og besøker noen av dem privat. Jeg sier aldri nei til en håndballkamp.

«VERDENS BESTE»: Gry Hege Knutsen omtaler målvakten Torbjørn Bergerud som «verdens beste». Da keeperen trengte boksershortser på treningssamlingen før EM, stakk hun ut på byen og handlet. Til høyre NRK-kommentator Patrick Rowlands. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Er de masete?

– Ja, til tider er de fryktelig masete. De girer hverandre opp. Når de hører en av dem spørre om noe, så stiller alle andre det samme spørsmålet – selv om de egentlig ikke lurer på det.

– Har du noen kallenavn på dem?

– Jepp: «Kissa» er Kristian Bjørnsen. «Sølet» er O’Sullivan. Sagosen er «Sagis». Og Harald Reinkind er «Harry».

– Bergerud?

– Bergerud er «Tobbe». Jeg kaller ham også for «verdens beste».

– Hvordan er det å være jente i dette guttemiljøet?

– Jeg er nesten gutt selv når jeg er her. Jeg må være med på den dårlige humoren deres. Jeg er selv singel. Du kan ikke ha et liv utenom dette her. Det hadde vel ikke vært så «pop» hos en type om jeg sa at jeg skulle reise 150 dager i året med spreke mannfolk!

– Hvorfor ikke kvinnelandslaget?

– Jeg hadde nok ikke passet for jentene. Jeg er veldig ærlig og rett fram – jeg vet ikke om det funker i et jentemiljø. Her kan du si hva du mener, og så er vi ferdig med det.

– Hva med garderoben?

– Jeg fikk noen råd fra Hanne Hegh, som var før meg, om ikke å bry meg. Det tok to dager, så var det ingen som tenkte på at jeg var der.

Torbjørn Bergerud er blant dem som trives i Gry Hege Knutsens selskap.

– Hun er ekstremt god til å lytte og kommer med noen gode innspill. Hun vet hvilke knapper hun skal trykke på og hva hun skal si om du har problemer eller er oppe i ting som er irriterende. Det har betydd mye for meg, og jeg tipper at det også har betydd mye for flere av de andre gutta.

GRY OG GUTTA: Gry Hege Knutsen styrte den tiden som Kristian Kjelling (t.v.) var landslagsstjerne. Nå passer hun på Sander Sagosen (t.h.). Bildet er fra årets EM i Trondheim. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Og Bergerud er bevist på at hun ordner det meste for gutta.

– Jeg har utnyttet det jeg også. Det skader ikke å spørre. Hvis hun ikke har tid eller ork, så kan hun si nei. Men det har hun fortsatt ikke gjort. Så da kan jeg ta meg en lur på sengen mens hun er ute og shopper.

Under EM-oppkjøringen i Frankrike manglet Bergerud boksershortser.

– Da fikk jeg noen med ender på. Helt nydelig!

Gøran Johannessen kan heller ikke få fullrost håndballguttas «mamma»:

– Gry er et fantastisk menneske og sinnssykt viktig for oss. Hun fikser egentlig alt, sprer godt humør og får ting gjort. Det er ja med en gang. Hun er en fikser. Vi kan bli litt bortskjemte, innrømmer Flensburg-Handewitt-spilleren.

– Hun sørger for at spillerne har alt. For oss i den gamle garde er det litt på godt og vondt. Men vi er nødt til å godta at verden endrer seg, og at guttene ikke selv går ut for å kjøpe seg batterier lenger, sier Steinar Ege, lagets keepertrener, med en latter.

– Gry har vært med lenge, er rutinert i gamet, og går godt sammen med spillerne både sosialt og profesjonelt. Hun gjør det som skal til for at alle skal trives.

