NY STORKAMP: Torbjørn Bergerud stoppet Slovenias skyttere.

Bergerud førte an da håndballherrene tok historisk EM-medalje

STOCKHOLM (VG) (Slovenia-Norge 20–28) Håndballherrene har tatt EM-medalje for første gang. Seieren i bronsekampen er et deilig plaster på såret etter nedturen mot Kroatia. Torbjørn Bergerud (25) ble Slovenias mareritt.

Samtidig ble Sander Sagosen (24) historisk med flest scoringer i en EM-turnering. Han slo Kiril Lazarovs rekord på 61 mål fra 2012-EM. Sagosen har 65 scoringer på samvittigheten i dette EM.

– Jeg sitter med en god følelse nå. Vi har nesten spilt et perfekt mesterskap. Vi taper en kamp i fjerde ekstraomgang, vi skal være stolte over det her, sier Sagosen til TV 3.

Seieren over Slovenia lørdag kveld betyr også at Norge allerede er klar for VM om ett år.

– Jeg har aldri sett Norge så gode som i dette mesterskapet. De har vært EMs beste lag, da skjønner jeg skuffelsen av å ryke i semifinalen, sier tidligere landslagskeeper Ole Erevik på TV 3.

Norge tapte 28–29 for Kroatia fredag kveld - etter at det måtte fire ekstraomganger til for kåre vinneren og dermed EM-finalisten, men slo kraftig tilbake lørdag.

– Jeg står her og har litt frysninger. Den prestasjonen det norske laget leverer i dag er ekstremt stort, roser TV 3.

Torbjørn Bergerud fikk en skrue inn i hånden i semifinalen fredag, og hånden begynte å blø på oppvarmingen mot Slovenia. Skruen lå på gulvet der Bergerud voktet målet.

– Det er grotesk, sa Joachim Boldsen som TV3-ekspert før bronsekampen.

Men Bergerud ble definitivt ikke hemmet av skruen. Han spilte en fantastisk match.

– Norge har vært så stabile. Det har svingt mye mer hos Spania og Kroatia, som spiller søndagens finale, sa TV3s ekspertkommentator Kristian Kjelling på direkten.

Norge slo Slovenia 33-30 sist onsdag. Kampen i Malmö var reservepreget. Begge lag var klare for semifinalen i EM og sparte sine beste spillere.

– Gutta begynner å bli påskrudd igjen, sa Christian Berge til TV3 rett før kampstart.

Slovenia la ut et halvveis «frimerke» på Sander Sagosen, som hadde ett straffemål som sin eneste scoring i 1. omgang. Men det ga samtidig rom for de andre norske spillerne.

Men Torbjørn Bergerud var den store norske spilleren i starten. Han tok fire av de syv første skuddene. Norge var første gang i tremålsledelse på 8–5 - som kom mens Slovenia var én spiller mindre. Det sto 12–9 ved sidebytte.

– Nå ser vi den Jøndal vi kjenner, fastslo TV3-eksperten Joachim Boldsen i pausen etter kantspilleren hadde scoret på fem av fem den første halvtimen.

I løpet av de første minuttene av 2. omgang ble bronsefinalen avgjort. Norge gikk opp til 17–9 før Slovenia fikk sitt første mål etter pause. Kantspillerne Jøndal og Kristian Bjørnsen var sterkt medvirkende til at Slovenia i virkeligheten var sjanseløse. De scoret på nesten alle sine forsøk.

Norge tok sølv i VM både i 2017 og 2019. Dette var altså håndballherrenes første medalje i EM noen gang.

Både Norge og Slovenia spilte sin fjerde kamp på fem dager, og kampen bar preg av at begge lags spillere var slitne.

PS: EM-finalen mellom Spania og Kroatia går søndag kl. 16.30.

Publisert: 25.01.20 kl. 20:03

