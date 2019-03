GULL-JUBEL: Marta Tomac fører an i Vipers-jubel i Kongsberg onsdag kveld. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Gjekstad vil gjøre Vipers bedre enn Larvik på sitt beste

(Skrim-Vipers 22–34) Vipers er seriemester allerede tre serierunder før mål. Nå drømmer Ole Gustav Gjekstad om å gjøre Kristiansand-laget enda bedre enn han i sin tid gjorde Larvik HK.

Gjekstad førte LHK til to Champions League-finaler i sin tid.

Vipers Kristiansand slo Skrim Kongsberg 34–22 på bortebane onsdag og er seriemester i håndball for kvinner, til tross for at tre serierunder før slutt.

Nå står de foran kvartfinale i Champions League – der drømmen er å komme til Final Four – der de fire beste i Europa er med.

Gjekstad har stor tro på sitt mannskap i Kristiansand, selv om han mener at hans tidligere Larvik-lag hadde vært bedre enn det nivået Vipers er på nå:

– Hva har skjedd i den norske serien siden du var der sist?

– Jeg synes ikke det har skjedd så veldig mye. Min tidligere utgave av Larvik hadde vunnet serien i år også.

– Vil du gjøre Vipers like gode som Larvik var?

– Målet må være å gjøre Vipers bedre. Vi i Vipers har mye å jobbe med. Vi tar nye steg, jevnt og trutt, men jeg er fornøyd med utviklingen. Vi har en relativt ung stall som det blir interessant å jobbe videre med.

VIPERS-SJEF: Ole Gustav Gjekstad smiler i kampen mot Skrim. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ikke alle er så unge. Superkeeperen Katrine Lunde holder fortsatt koken i en alder av 38.

– Hun er bare ungdommen. Hun kan holde på i mange år til, mener Gjekstad, som nå skal finpusse jentene frem mot kvartfinalen mot Buducnost.

– Buducnost er en hardtspillende og tøff motstander, men vi har en fair sjanse. De har ikke så gode målvakter som tidligere og et mindre erfarent lag – men holder veldig bra nivå. Og det er en heksegryte som venter oss i Podgorica i den første kampen, sier Ole Gustav Gjekstad, som har tapt Champions League-finale mot Buducnost med Larvik.

Eliteserien kvinner:

Skrim Kongsberg – Vipers Kristiansand 22-34, Rælingen – Molde 20-27, Larvik – Gjerpen 37-24, Storhamar – Fredrikstad 23-19, Tertnes – Byåsen 29–18.

Spilles torsdag: Fana – Oppsal.

Publisert: 27.03.19 kl. 21:42