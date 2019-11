Håndball-VM: Slik følger du Norge

For første gang på 10 år arrangeres håndball-VM i Østen. Dermed må du se kampene på jobben. Her er oversikten over hvor og når du kan se de norske jentenes første kamper.

TV 3 og strømmetjenesten Viaplay sender Norges fem kamper direkte kl. 12.30 i gruppespillet.