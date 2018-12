ELSKER SIN KAPTEIN: Stine Bredal Oftedal (til høyre) settes svært høyt av Camilla Herrem. Veteranen på venstrekanten ber kapteinen være mer egoistisk på banen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stine Bredal Oftedal vil bli mer ego: – Ofte best når jeg går selv

NANCY (VG) Mye har gått galt for Norge i EM, men Stine Bredal Oftedal (27) fremstår som håndballjentenes store stjerne. Kapteinen vil bli mer ego, kan komme til å satse lenger enn til OL i 2024 og kan ende opp som siviløkonom.

– Hun er åpen, snill og gir veldig mye av seg selv. En person du veldig fort blir glad i, sier Camilla Herrem til VG. Hun kommer raskt til ego-poenget.

– Av og til kan hun sette andre foran seg selv. Hun er ute etter å gjøre andre bedre og spør hva de ønsker. Før Ungarn-kampen sa jeg til Stine: «Jeg vet at du er opptatt av andre, men du må huske på deg selv. Du er så god én mot én. I dag får du bare være litt mer egoistisk», forteller hun.

Stine Bredal Oftedal svarte umiddelbart med å spille til 9 av 10 mulige poeng på VG-børsen sist fredag og var direkte involvert i 21 av 38 norske mål. Thorir Hergeirsson, Veronica Kristiansen og Silje Solberg mener det samme. Selv er jenta fra Gjelleråsen i Nittedal enig. Hun vil bli mer ego:

– Ja, definitivt. Det er noe av det jeg får mest tilbakemelding på fra familien min, sier hun.

Og familien er ikke hvilken som helst i håndballsammenheng. Kjæresten Rune Dahmke er tysk landslagsspiller, søsteren Hanna har selv spilt for Norge og hennes samboer, Sander Sagosen, nærmer seg å være verdens beste spiller.

Nyt dette innspillet fra Stine Bredal Oftedal!

– Jeg er ofte best når jeg går selv. Noen ganger blir jeg for oppsatt på å sette andre i gode situasjoner og har tenkt litt for langt, erkjenner hun foran tirsdagens EM-kamp mot Nederland.

– Hun er sjelden type. En komplett spiller og har beina godt plantet på jorden. Hun er kaptein med stor K, mener Herrem – som har var Oftedals visekaptein fra 2015 og nå også er romvenninnen hennes i EM.

– Jeg er bare så sykt glad i henne. Hun har betydd veldig for mye meg. Vi snakker sammen også utenom landslaget. Hun er en person jeg virkelig stoler på. Jeg kan alltid ta kontakt med henne om jeg har det vanskelig.

– Stine har en ekstremt fin personlighet. Den passer veldig fint til kapteinsrollen. Hun tar vare på alle rundt seg. Både på og utenfor banen, mener Silje Solberg som kjenner henne svært godt etter mange år sammen på landslag, i Issy Paris og Stabæk.

– Som menneske? Herregud! Verdens søteste. Hun er god med alle folk hun møter og ser det beste i alle, beskriver lagkompisen fra Györ, Veronica Kristiansen. Naboen på banen «elsker å spille med henne».

Stine Bredal Oftedal er Norges mest ettertraktede spiller blant pressefolkene også. Ifølge Hergeirsson gjør hun rundt 200 intervjuer i løpet av EM.

– Generelt så liker jeg å stå i front, selv om det ikke hadde gjort meg noe å ha 100 i stedet for 200 intervjuer i et mesterskap. Vi trenger interessen for å kunne leve av håndball, sier hun blidt til VG. Bredal Oftedal spiller til daglig helprofesjonelt i Györ – håndballbyen helt nordvest i Ungarn.

– Jeg studerer ingenting, bor i et annet land og alt jeg gjør tilpasser seg håndballen, sier hun og innrømmer at karrieren tar all oppmerksomhet nå.

– Men jeg har lært å nyte andre ting og koble av også. Akkurat nå handler alt om håndball, men håndballen er langt fra hele livet mitt. Familie, venner, mat, få noen ukers reise om sommeren, være på hytta i Nevlunghavn. De tingene der er også en stor del av livet mitt, sier hun.

Også utdannelsen er satt på vent.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde kommet lenger, men jeg har i hvert fall en bachelor i økonomi og ledelse. Jeg er inne på et masterprogram og skal forhåpentligvis bli siviløkonom en dag. Men nå har jeg satt det på vent, sier hun og legger til:

– Jeg kan ikke gjøre dette mer enn i 15 år til.

– Hvor lenge skal du spille?

– Kanskje til OL i Paris i 2024. Jeg tenker ikke lenger enn det, men det er veldig mange i landslaget som har sagt at de tenker frem til et OL, men så er de med i det neste likevel, sier Oftedal. Hun vil fortsatt ikke være mer enn 32 år når OL-ilden slukkes i Frankrike om seks år.

Foreløpig har hun mer enn nok med EM i Frankrike. Norge baler med å komme til semifinalen i hennes tidligere hjemby, Paris. Men Stine Bredal Oftedal gir inntrykket av å ha selvtilliten på plass foran møtet med ubeseirede Nederland tirsdag kveld. Hun tror på seier.

– Fordi vi er et bedre lag. Vi har hatt en god statistikk mot Nederland.

Thorir Hergeirsson ser på Stine Bredal Oftedal som en mellomleder. Landslagssjefen mener hun er i «stor personlig utvikling» og forteller om mange runder med Olympiatoppens coach Liv Hemmestad.

Her kommenterer Bredal Oftedal kjærestens kunststykke fra herre-EM:

– Det krevende både å skulle snakke spillergruppens sak og utfordre dem. Der har Stine utviklet seg veldig. Hun var forsiktig og ville være god og snill med alle. Men i noen situasjoner må du kalle en spade for en spade, sette krav, utfordre og stå i ubehaget.

– Hun er litt konfliktsky, men er blitt mye bedre på det også. Hun har vokst mye, mener Veronica Kristiansen.

Verdens beste klubblag, Györ, styres av Anita Görbicz og Eduarda Amorin.

– Helt ærlig: Stine har potensial til å bli kaptein i Györ også, mener klubbvenninnen.