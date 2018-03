Slik jobbet Hergeirsson med Mørk i den vanskelige tiden

Publisert: 26.03.18 08:52

Landslagssjef Thorir Hergeirsson får mye ros for hvordan han har tatt vare på Nora Mørk gjennom hennes tøffe utfordringer.

Nora Mørk fortalte i et TV 2-intervju sist uke at hun var utrolig takknemlig ovenfor landslagssjef Thorir Hergeirssons støtte i den krevende tiden som inkluderer lekkede, private bilder og en alvorlig kneskade .

Mørk bekrefter ovenfor VG at den jevnlige kontakten hun har hatt med Hergeirsson har betydd mye.

– Jeg har vært tilgjengelig for Nora når hun har trengt det, sier Hergeirsson til VG.

– Hvordan har dere jobbet sammen i denne krevende tiden?

– Jeg skal både støtte og utfordre de rundt meg. Som hovedansvarlig for landslagsspillerne prøver jeg å støtte de når de trenger det, og utfordre de når de trenger det. Det er min rolle som leder og medmenneske, sier Hergeirsson, som presiserer at dette er måten han arbeider med alle i og rundt landslaget.

– Den viktigste jobben gjør imidlertid Nora selv, og jeg vil ikke gå noe mer i detaljer på våre samtaler, avslutter Hergeirsson.

– Helt avgjørende

Etter å ha sett Norge slå Kroatia fra tribunen, forteller Mørk at Hergeirsson har vært avgjørende for at hun har sagt ja til videre spill på landslaget.

– Det hadde vært vanskelig å fortsette på landslaget uten en trener i ryggen, så han har hatt enormt mye å si, sier Mørk til VG.

Hun presiserer at det er de gode dialogene dem imellom som har vært avgjørende.

– Hergeirsson har støttet meg hele veien og vi har hatt alt fra ukentlig til daglig kontakt, sier Mørk.

Norges landslagssjef tar til seg rosen fra Mørk.

– Det er hyggelig å få ros. Det gjør at vi har gjort noe riktig, sier Thorir Hergeirsson, men ønsker ikke å gå mer i detalj på hva samtalene deres har handlet om.

– En skikkelig bra fyr

En som imidlertid er villig til å gå i detalj på islendingens betydning er Noras tvillingsøster Thea.

– Thorir har vært en klippe for Nora, og han har passet på henne. Jeg er utrolig takknemlig for måten han har håndtert alt på. Han er en skikkelig bra fyr, sier Thea Mørk.

– Hvordan påvirker det ditt forhold til Hergeirsson?

– Jeg har så mye respekt, og er skikkelig ydmyk ovenfor Thorir. Jeg synes han er en fantastisk trener og en skikkelig bra mann, sier Thea Mørk.

– Hadde Nora vært der hun er i dag uten Hergeirsson?

Nei, det tror jeg ikke. Han har absolutt bidratt til at hun har blitt, og han skal ha litt av æren for det, altså, sier Thea Mørk.