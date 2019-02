ØNSKET VIDERE: Thorir Hergeirsson har styrt håndballjentene i snart 10 år og er ønsket for nye fem. Her med Marta Tomac (til venstre) og Emilie Hegh Arntzen fra sist EM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil ha Thorir Hergeirsson til OL i 2024

EM-nedturen betyr ingen ting for Norges Håndballforbunds vurdering av Thorir Hergeirsson (54). Landslagssjefen tilbys ny kontrakt frem til OL i 2024.

– Gjerne til 2024, svarer håndballpresident Kåre Geir Lio VGs spørsmål.

Hergeirsson vil i tilfelle være sjef i hele 15 år. Nøyaktig like lenge som forgjengeren Marit Breivik (1994–2009).

– Christian Berge har kontrakt som herretrener til 2024. Vi er opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet i alle forhold. Så vårt ønske er å inngå en lang kontrakt med Thorir Hergeirsson så fort som mulig. Vi skrev en ny kontrakt i kontraktsperiode med Berge, og er innstilt på gjøre det samme med Hergeirsson. Men det må passe for ham også, understreker Lio.

Islendingens kontrakt går ut ved årsskiftet i 2020/21. Lio opplyser at NHF gjennom en tid har snakket med Hergeirsson om en forlengelse. Generalsekretæren skal forhandle med landslagssjefen videre.

– Vi har hatt gode samtaler med ham. Planen er at Erik Langerud skal møte Hergeirsson nå i februar.

Hergeirssons resultater 2009: VM-bronse. 2010: EM-gull. 2011: VM-gull 2012: OL-gull og EM-sølv. 2013: 5. plass i VM. 2014: EM-gull. 2015: VM-gull. 2016: OL-bronse og EM-gull. 2017: VM-sølv. 2018: 5. plass i EM. Vis mer vg-expand-down

VG har vært i kontakt med Hergeirsson, men han ønsker ikke å avsløre sine fremtidsplaner før han snakker formelt med Håndballforbundet. Han er kåret til verdens beste kvinnetrener fire ganger.

Thorir Hergeirsson har hele 25 års fartstid i forbundet. Han kom inn som trener for yngres landslag i 1994, kom senere med på teamet for videoanalyse på kvinnelandslaget, før han i 2001 ble trener under Marit Breivik.

Fra 2009 har Thorir Hergeirsson vært landslagssjef. Håndballjentene har siden den gang vunnet fem gull, to sølv og to bronse på 11 mesterskap. Nedturene har vært to 5.-plasser i VM og EM – den siste i Frankrike rett før jul.

Nettopp Frankrike har vunnet både VM og EM de to siste årene, mens Russland tok OL-gullet i 2016. Norge vant sin siste tittel i VM 2015. Men Lio er ikke på noen måte bekymret for utviklingen og det faktum at Hergeirsson nå har vært i sjefsjobben i 10 år.

– Vi har selvsagt gjort en vurdering av energi, ferdigheter og utviklingslyst. Han scorer høyt i alle kategorier. Det ligger mye kraft i stor erfaring. Så den er viktig å ta vare på, mener Lio.

Det er kjent at Thorir Hergeirsson i kontrakten han skrev i 2015 har 1,25 millioner i lønn for å trene håndballjentene. Det er god grunn til å tro at Håndballforbundet, som går godt økonomisk, nå tilbyr han bedre betingelser.

– Lønnen vil jeg ikke gå inn på. Men det er det minste problemet, sier håndballpresident Kår Geir Lio.

Håndballjentenes neste store utfordring er VM i Japan med start 30. november. Så følger OL i Tokyo og EM på hjemmebane før Thorir Hergeirssons nåværende kontrakt som landslagssjef går ut 31. desember 2020.