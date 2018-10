SKADEPLAGET: Nora Mørk går trolig glipp av EM i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Operasjonen utsatt for Nora Mørk

HÅNDBALL 2018-10-06T14:59:34Z

Norge- og Györ-spiller Nora Mørk (27) må vente litt på hennes åttende operasjon i knærne.

Sist helg meldte Mørks klubb Györ at hun måtte gjennom en kikkhulloperasjon i menisken.

Etter planen skulle denne operasjonen bli gjort Ullevål sykehus denne uken, varslet landslagsledelsen.

Slik ble det ikke, opplyser Thorir Hergeirsson , landslagssjef i håndball, til VG.

– Operasjonen er utsatt til neste uke, sier Hergeirsson.

– Hvilken dag er ikke avklart ennå, supplerer Anne Froholdt, lege for håndballandslaget.

Det var en vridning på trening for tre uker tilbake at 27-åringen fikk en vridning i kneet. Til TV 2 sa Mørk at hun fryktet nye seks måneder på sidelinjen. Etter alle solemerker er EM i desember bare å glemme.

I februar røyk hun korsbåndet i en Champions League med Györ. Siden jobbet hun hardt for å komme tilbake og før den siste vridningen var hun «99 prosent sikker» på at hun ville rekke EM med landslaget.

Den kommende operasjonen blir hennes åttende i knærne. Mørk mistet VM i 2011, OL i 2012 og EM i 2012 grunnet «jumpers knee». Hun ble operert for skaden seks ganger.

Her gikk det galt i februar: