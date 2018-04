TOPPSCORER: Kari Brattset, her fra 2017 mot Storhamar, ble toppscorer for Vipers i kampen mot Viborg. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vipers klare for historisk finale etter semifinaledrama

Publisert: 14.04.18

(Vipers Kristiansand - Viborg 29–23, sammenlagt 60–57) For første gang i historien er Vipers Kristansand klar for en europacupfinale.

Det ble klart etter at en dramatisk returkamp hjemme mot danske Viborg i EHF-cupen.

Vipers ledet riktignok fra start til mål, men kampen vippet frem og tilbake med tanke på antall mål Vipers måtte vinne med for å ta seg til finale.

– Det var godt. Det var veldig godt, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen, som kaller motstanderen for «vrien», etter at finaleplassen var et faktum.

– Det er deilig! Skikkelig deilig. Jeg har ikke ord. Publikum og laget... Det er så bra, sier Kari Brattset, kampens beste spiller, til Fædrelandsvennen.

– Det er en veldig tøff kamp og en veldig god motstander. Men i dag hadde vi bestemt oss, og da er vi vanskelige å ha med å gjøre, fortsetter hun.

Over 2000 tilskuere møtte opp for å heie Kristiansand-laget til 29–23-seier og 60–57 sammenlagt mot Viborg. Finalen går av stabelen de to første helgene i mai, og der venter enten tyrkiske Kastamonu Belediyesi eller rumenske SCM Craiova (blir klart i dag).

– Det er kjempedeilig. Veldig deilig. Ubeskrivelig. Jeg er helt på gråten, sier Jeanette Kristiansen til lokalavisen.

Bortemøtet endte med 34–31 i favør danskene, og dermed måtte Vipers vinne minst tre mål for å ta seg til finale.

Anført av Linn Jørum Sulland, Kristine Lunde-Borgersen og Kari Brattset tok Vipers en tidlig 6–1-ledelse, og på stillingen 9–4 halvveis i første omgang bestemte bortelaget seg for å bytte keeper.

Det ga resultater for danskene, for til pause var ledelsen redusert til ett mål (15–14 i favør Vipers).

I den andre omgangen fikk Vipers igjen fart på spillet sitt fremover og stengte samtidig igjen bakover. Snaue ti minutter ut i omgang nummer to var stillingen 21–16, men med Lunde-Borgersen utvist i to minutter, ble ledelsen igjen redusert til tre for Vipers.

Med fullt lag igjen tok Vipers på ny grep om kampen. Katrine Lunde fortsatte storspillet og Kari Brattset var ustoppelig fremover. Sistnevnte noterte seg for totalt ni scoringer og ble kampens toppscorer.

Det ga til slutt seier med sifrene 29–23 og også en billett til EHF-cupfinalen.

Vipers kan se tilbake på en god uke. Det er bare tre dager siden Larvik ble slått i sesongens tredje siste seriekamp, en seier som har gitt klubben matchball i Eliteserien. Vinner de kampen mot Gjerpen mandag, stoppes Larviks gullrekke på tretten.

– Det er fantastisk å være Vipers-spiller og spesielt når det går så bra som det gjør nå, sier Marta Tomac, som var tilbake på banen for første gang på nesten elleve måneder, til Fædrelandsvennen.

