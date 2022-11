GOD EM-DEBUT: Anniken Wollik leverte to scoringer i sin aller første kamp i mesterskap.

Anniken Wollik debuterte med scoringer: Tar permisjon uten lønn i EM

LJUBLJANA (VG) Hun åpnet målkontoen i EM med en gang. Men Anniken Wollik (24) har en litt annen hverdag enn resten av håndballjentene. Spesialpedagogen tar permisjon fra fulldagsjobben under EM.

– Det er en veldig omvelting av hverdagen, sier Anniken Wollik til VG.

– Jeg er vant til å ha travle hverdager og at alt går i ett. Plutselig får man litt mer tid til å trene ekstra styrke på dagtid, beskriver hun.

Til daglig jobber venstrekanten full tid på Preståsen barneskole i hjembygda Nannestad på Romerike. Det er uvanlig på et landslag hvor de fleste satser helprofesjonelt på håndballen, ofte kombinert med tilrettelagt utdannelse ved siden av.

32–23-seieren over Kroatia i EM-åpningen kom i Wolliks fjerde landskamp.

Hun gjorde det sterkt for rekruttlandslaget for en måned siden. Med Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen ute tok Thorir Hergeirsson et – for mange – svært overraskende valg. Han satte 24-åringen fra Romerike Ravens rett inn i EM-troppen. Anniken Wollik er helt uten erfaring fra A-landslaget.

Fredag kveld svarte hun opp med stor fart og to scoringer i Ljubljana.

– Det var veldig, veldig gøy. Det er deilig å finne litt trygghet og at det sitter, sier hun i jubelen etter at Norge tok det første steget mot det som kan bli en ny EM-suksess.

– Ekstra gøy for meg som kommer inn som ny, beskriver venstrekanten som skiftet over fra høyrevingen så sent som i forrige sesong.

Scoringer er hun på ingen måte ukjent med. I Eliteserien har hun satt inn 50 mål og ligger som nummer to på toppscorerlisten. Men hun hadde slettes ikke trodd at hun skulle tilbringe en måned med A-landslaget i håndball denne høsten.

FULL FART: Anniken Wollik i duell med Kroatia-keeper Tea Pijevic. FÅR ROS: Anniken Wollik får ros av Stine Bredal Oftedal etter EM-åpningen.

– Jeg må ta permisjon uten lønn. Det er så absolutt verdt det, svarer hun på VGs spørsmål om kombinasjonen med jobben som pedagog.

– Du var ikke i tvil om at det var et riktig valg?

– Nei, så absolutt ikke. Det er noe skolen støtter også. Selvfølgelig må de ha inn nye for å ta de barna jeg har én til én. Det koster litt det også, sier hun. Wollik har til daglig ansvar for elever med spesielle behov fra 1.- til 4. klasse på skolen.

Kombinasjonen jobb og håndball har hun ikke tenkt å gi fra seg med det første.

– Enn så lenge så trives jeg med å jobbe og spille samtidig, sier hun.

– Jobben er helt klart viktig for meg. Ungene har en stor plass i hjertet mitt. Jeg er veldig glad i å jobbe med barn, legger hun til.

Lagvenninnene synes det er morsomt at det fortsatt går an å ta en utradisjonell vei inn på landslaget.

– Det er kult, sier lagkaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

– Hun har åpenbart gjort masse riktig og får til kombinasjonen med jobb, legger heltidsproffen fra Györ til. Hun har selv kombinert en stadig voksende karriere med utdannelse ved BI.

– Det er ikke mange av oss som har full jobb i tillegg til håndballen. Ikke mange av oss har kommet så langt, sier syvmålsscorer Henny Reistad – til daglig i Champions League-klubben Team Esbjerg.

– Det utrolig imponerende at hun kommer med det hun kommer med når hun ikke vært med på noe før. Hun er uredd. Det er det vi trenger, mener Reistad.

Søndag får Anniken Wollik høyst sannsynlig en ny sjanse mot Sveits. Norge avslutter gruppespillet mot Ungarn tirsdag.

I hovedrunden venter høyst antagelig både Danmark og Slovenia for Norge. Danskene røk på et uventet tap for vertsnasjonen i åpningskampen.