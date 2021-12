GÅR I FRONT: Maren Aardal jubler for norsk scoring i semifinalen, men er allerede på spranget for å komme inn i forsvar igjen.

VM-debutanten rett til finalen: − Det er helt enormt

GRANOLLERS (VG) Hun er i ferd med å gjøre en knalldebut for Norge. Maren Aardahl trodde hun skulle være «lærejente». Hun er i stedet blitt forsvarshelt foran VM-finalen mot Frankrike.

– Det er helt enormt, sier forsvarseksperten oppvokst på Byåsen i Trondheim.

– Alt har skjedd så mye fortere enn jeg hadde turt å drømme om. Jeg har vært utenfor i alle år. Jeg har ikke vært aktuell og ikke i bruttotroppen til mesterskapene.

Det er ikke mange norske landslagsjenter som har debutert med å være så sentral som Aardahl. Hennes første mesterskap kan i viktighet for laget minne om debutmesterskapene til spillere som Heidi Løke i 2008 (EM-gull), Birgitte Sættem 1999 (VM-gull) og Else-Marthe Sørlie Lybekk 1998 (EM-gull).

Hun ble tatt ut til Slovenia-kampene i oktober, og fikk debuten i den siste av de to kampene. I november kom den forløsende telefonen om VM-uttaket fra trener Tonje Larsen.

Thorir Hergeirsson og hans team valgte henne foran Marit Malm Frafjord (36) som står notert med både VM-gull og to OL-triumfer.

– Da trodde jeg at det ble en jobb som lærejente. Men så er jeg plutselig inne på banen og får masse ansvar. Det er en stor drøm både å komme til VM-finalen og ha denne rollen i laget, sier Maren selv.

– Hun har vært knalltøff og vist at hun ikke er 20 år. Hun kommer inn og bidrar med en gang. Det er ekstremt viktig i den posisjonen hun er i nå, beskriver forsvarsnabo og Norges beste spiller i de to utslagskampene i VM, Kari Brattset Dale.

– Det er viktig å være mentalt sterk. Tørre å gå i duellene og tørre å snakke sammen, tørre å vise seg frem, sier Györ-stjernen og mener Aardahl oppfyller hele kravspesifikasjonen i det norske midtforsvaret.

GULLDEBUT: Nora Mørk debuterte med å vinne EM-gull i en mindre rolle for 11 år siden. Nå kan Maren Aardahl vinne VM-gull som fast innslag i det norske forsvaret.

– Samarbeidet blir bedre fra kamp til kamp. Vi snakker veldig godt sammen og begynner å kjenne hver andre, mener hun.

– Overrasker hun deg?

– Jeg hadde ikke lave forventninger til henne. Hun har bare svart til forventningene.

– Det er veldig befriende følelse å spille med henne, beskriver Aardahl etter å ha spilt mesterskapets beste kamp for egen del.

– Det er så deilig at ting vi har snakket om på forhånd sitter, sier hun og snakker om «skråstilling» og «riktig høyde» på forsvaret. Kort oppsummert: Det norske midtforsvaret traff Spania midt i fleisen. Mot vertsnasjonen fikk Maren Aardahl oppleve det hun tidligere i VM har sagt til VG:

– Jeg vil heller gi juling enn å score mål.

Men det ble en scoring også. Forsvarssjef Kari Brattset Dale øste inn syv mål på mange like skudd.

Men det norske laget var svært opptatt av at forsvarsspillet satt godt etter å ha sluppet inn 28 mot russerne, 34 mot Nederland og 30 mål mot Sverige den siste uken.

I finalen kan det defensive bli helt avgjørende. Da Norge slo Frankrike i fjorårets EM-finale endte det 22–20. Mens det franske laget slo Norge 23–21 i VM-finalen for fire år siden.

Det peker mot en VM-finale med færre mål og mindre marginer. Forsvars- og keeperspillet kan bli helt avgjørende mot mestertaktiker Olivier Krumbholz og hans olympiske mestre.

– Det er jo ikke garantert at det sitter i finalen. Men det lover veldig godt. Da vi klarte å heve det litt i 2. omgang så kjentes det utrolig godt, sier Brattset Dale.

– I semifinalen la vi et par steiner til på forsvarsbygget vårt. Det gir sånn selvtillit at vi kan stå der og stole på at vi kan få den hjelpen vi trenger av hver andre, beskriver Maren Aardahl.