I RYKTEFLOM: Christian Berge blir tema på styremøtet i håndballforbundet i neste uke.

Rykteflommen i håndballen: Stiller spørsmål om Christian Berges rolle

Norsk Topphåndball bekrefter at de har stilt spørsmål rundt landslagssjef Christian Berges rolle i Kolstads nysatsing og drøm om å hente hjem Sander Sagosen.

Av Jostein Overvik

– Vi trenger å få en bekreftelse eller avkreftelse på om Christian Berge er med i dette prosjektet. Altså om han aktivt er med på dette prosjektet til Kolstad, sier styreleder i toppklubbenes sammenslutning, Trond Knutsen, til VG.

Det har gått en rykteflom rundt hva landslagssjefen har gjort eller ikke gjort. TV 2 meldte sist fredag at Kolstad ikke bare har ambisjoner om å hente hjem Sander Sagosen, men også Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud fra tysk Bundesliga. Christian Berge ble også knyttet opp mot det trønderske prosjektet.

– Vi vil vite hvordan Christian selv opplever dette, sier Knutsen. Han presiserer at ryktene er mange og at Norsk Topphåndball ikke konkret vet om Berge har blandet roller, sier Knutsen.

Etter det VG forstår frykter klubbene at Berge kan ha jobbet for å knytte stjernespillere til Trondheim-klubben Kolstad.

– Jeg ønsker ikke å bidra til alle spekulasjonene som florerer. Som Kåre Geir (Lio) sa til VG i går, håndteres saken nå av Norges Håndballforbund. Jeg henviser derfor til generalsekretær Erik Langerud, skriver landslagssjefen i en sms til VG.

Knutsen og daglig leder Hein Barthold hadde mandag et møte med Lio og Langerud om saken.

Håndballpresidenten bekrefter at forholdene rundt hva Berge har foretatt seg eller ikke foretatt seg, nå blir gjennomgått. Lio har bebudet at saken skal opp på styremøtet til håndballforbundet 1. oktober.

KOLSTAD-AKTUELLE? Sander Sagosen og Christian Berge.

Han sier det er «spennende» å følge med på den utviklingen Kolstad skal legge opp til i en storsatsing som ennå ikke er presentert offentlig.

– Kan landslagssjefen ha en rolle i dette?

– Nei, nei. Det er opp til klubben hvem som skal være trener i Kolstad. Men vi har en avtale med Christian Berge som landslagstrener i full jobb og det gis ikke anledning til å engasjere seg i andre lag. Hvis vi skal forandre på det, så må forbundsstyret bestemme det.

Lio sier at han ikke har fått «noen bekreftelse» på at Berge har hatt en aktiv rolle i Kolstads fremtidsvisjon, men at landslagssjefen «har tenkt på problemstillingen og eventuelt snakket med noen om den».

– Har dere fått noen henvendelse fra Kolstad om at de ønsker Berge som trener?

– Nei, det har ikke styret fått noen henvendelse om. Det er har ikke kommet noen offisiell henvendelse til håndballforbundet. Nå orienterer generalsekretæren seg i problemstillingene og så legger han frem saken for styret.

Erlend Mamelund roser onsdag Trondheim-klubbens prosjekt i VG:

– Det må være ubetinget bra for hele ligaen og alle konkurrentene å få hjem store landslagsstjerner. De vil skape en publisitet vi ikke har sett maken til, sier den tidligere landslagsspilleren som nå er trener i Haslum.

– Vi applauderer om Kolstad vil ta i et tak for norsk håndball. Det er det ingen tvil om, sier håndballpresidenten.

– Vi må presiserer at vi heier på alle klubber som vil satse. Det er ikke noe galt i det. Det er kjempekult at flere vil utfordre de store både på dame- og herresiden. Det er positivt på ligaen og håndballen i Norge, sier Trond Knutsen i Norsk Topphåndball.