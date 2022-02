FERDIG ETTER SESONGEN: Isabelle Gulldén er inne i sitt siste halvår i Vipers-trøya. Her fra Champions League-oppgjøret mot Sävehof i januar.

Forklarer hvorfor hun reiser hjem: − Min søster er syk

Håndballspiller Isabelle «Bella» Gulldén (32) sin lillesøster er rammet av livmorhalskreft, og den svenske stjernespilleren forlater derfor Vipers etter sesongen og flytter hjem.

Mandag ble det klart at Isabelle Gulldén forlater Vipers etter sesongen grunnet personlige årsaker. Tirsdag formiddag ble det klart at hun flytter hjem til svenske Skåne og har signert for klubben LUGI.

Noen timer senere publiserte Aftonbladet et lengre intervju med Gulldén:

– Min søster Rebecca er syk, sier Gulldén.

Rebecca er Isabelles to år yngre lillesøster, og hun ble rammet av livmorhalskreft i starten av november.

– Den er aggressiv og har spredt seg. Det er tøft. Man vet aldri helt hvordan det skal gå. Hun har fått gode svar på behandling enn så lenge. Vi håper det fortsetter sånn, men man vet jo aldri. Det er tungt. Håndballen betyr veldig lite i en sånn situasjon, sier Gulldén.

Fra Kristiansand, hvor Vipers holder til, og hjem til Lund i Skåne der søsteren bor tar det snaue ni timer å kjøre bil.

Gulldén forteller at det har vært tøft å være så langt unna søsteren.

– Klubben har håndtert det kjempebra, og jeg har kunnet dra hjem til henne når jeg ønsket. Siden vi hadde en del fri har jeg kunnet vært mye hjemme i desember og over julen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har vist at Gulldén ikke blir med videre, men synes likevel det er kjedelig.

– Samtidig har vi full forståelse for det, og setter pris på den tiden vi har fått sammen. Det er andre ting som er viktigere enn håndball. Det er bare å ønske henne lykke til videre, men hun skal være her i et par måneder til, sier Gjekstad til VG.

– Hvordan tar dere vare på henne i denne situasjonen?

– Det viktigste er å vise forståelse for situasjonen. Det er bare å ta dag for dag. Hun er utrolig flink til å fokusere på kamp og trening når hun skal det, og så er kanskje tankene et annet sted utenom det, sier han.

FULL FORSTÅELSE: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad synes det er kjedelig at Gulldén forlater klubben, men har null problem med å forstå valget.

Gulldén har vært utenlandsproff i elleve år nå, og kom til Vipers i fjor. Nå følte hun det var på tide å dra hjem – ett år før kontrakten med den regjerende Champions League-mesteren går ut.

Men først skal bakspilleren prøve å spille Vipers til nok deres femte strake ligatittel.

– Jeg har faktisk spilt bedre etter at beskjeden kom (i november), så når jeg først er her så prøver jeg å gjøre det beste ut av det, sier Gulldén.

– Hun er en håndballklok spiller. Det er kjedelig, og det er ingen tvil om at vi gjerne skulle beholdt henne videre. Det er en del av håndballen, hvor vi har spillere på kortsiktige kontrakter, sier Gjekstad.

I LUGI har Gulldén signert en treårskontrakt, og skal også jobbe som utviklingsansvarlig i klubben.