KRITISK: TV 3s Ole Erevik er sjokkert over brudd på smittevernet under håndball-VM i Egypt. Foto: Joachim Baardsen, VG

TV 3-ekspert Erevik slakter VM-arrangøren: − Det er tragikomisk

KAIRO (VG) Tidligere landslagskeeper Ole Erevik (40) er rystet over forholdene spillere, ledere og journalister lever under i Egypt-VM.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er kaos. Det har det vært fra første sekund vi satte føttene på egyptisk jord. Det har vært veldig lite kontroll over tingene. Jeg forstår at det kommer kritikk i dag. Hvis det skal fortsette som dette i tre uker, er det helt uforsvarlig å arrangere et verdensmesterskap, sier Erevik til VG.

Sammen med utsendte fra VG og TV 2 er Erevik og TV 3-fotograf Eirik Løvås blant de fire norske mediefolkene i Egypt. Her har vi sett eksempler på flere smittevernbrudd i det som skal være en lukket VM-boble, hvor man skulle tro at alt ville gjøres for å prøve å holde coronaviruset utenfor.

– Det er tragikomisk, det vi er vitne til. Jeg syns det er hårreisende at det kan være så lemfeldig tilgang til pandemien vi står oppi. Vi er på et femstjerners hotell, flott sådan, men det er bare altfor mange mennesker her. Det er altfor mange brudd på smittevernreglene og forholdsreglene som er tatt for å unngå et utbrudd også i boblen. Jeg klarer ikke i min villeste fantasi å forestille meg at det kan gå tre uker uten smitte her, hvis det fortsetter som nå.

Bekymrede norske profiler

Onsdag ettermiddag fortalte verdens trolig aller beste spiller, Sander Sagosen, at han er sjokkert over det som møtte den norske troppen i Egypt kvelden i forveien.

Den samme reaksjonen deler landslagssjef Christian Berge.

Gullfavoritt Norge har blant annet fått en teststasjon plassert i hotelletasjen hvor de bor, to timers reisevei til treningshallen og personer som går rundt dem uten munnbind.

– Det er en parodi, for å si det rett ut. Alt til nå har vært en stor vits. Det er et opplegg som ikke henger på greip – smitte og det ene og andre, sier Sagosen.

– Hvordan opplever dere dette som spillergruppe?

– I går var det litt sjokktilstander for alle. I dag er det mer at vi ikke får gjort en dritt med det. Vi har fått gjort unna en fysisk økt på en gressflekk med litt styrke og fotball. Vi får bare ta litt ting som det kommer. Jeg har sagt mitt til de som får gjort noe med dette, og så får jeg bruke energien min på det jeg er her for – å spille håndball best mulig.

Norge bor på Marriott Mena House, utenfor Kairo. Det er rundt 45 minutters kjøring fra hotellet hvor VG, andre medier og lag som Danmark og Sverige bor på. I utgangspunktet skal Norge være en del av en «boble» for å forhindre smitte. Slik opplever ikke Sagosen det.

– Jeg vet ikke om vi kan kalle det en boble en gang. Her flyr det folk ut og inn uten munnbind, og vi spiser alle lag sammen. Av alt vi har blitt lovet på forhånd, er det ingenting det er styr på, hevder han.

Sagosen og Berge opplyser at Norge har sagt klart ifra til arrangøren om at de krever forbedringer, og det raskt.

les også Norge overrasket over VM-forholdene i Egypt: – En parodi

Usikker VM-fremtid

Her på hotellet i Kairo sentrum, hvor mediene bor, har også regjerende verdensmester Danmark fått tilholdssted. Sportssjef Morten Henriksen i Dansk Håndbold Forbund opplyser til DR Sporten at de har opplevd svært uønskede endringer i testregimet.

– Vi er blitt informert om at man avlyser våre tester på dag to. De mener først at vi behøver å bli testet etter kampen på fredag. Altså tre og en halv dag etter at vi ble testet første gang, sier Henriksen.

Han hevder det er et brudd på lovnadene fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF), noe danskene har gitt beskjed om. Nå frykter Henriksen at smitte en periode vil kunne spre seg ubemerket på hotellet hvor også lag som Egypt, Sverige, Argentina og Kongo bor.

les også Bredeli får ikke dra til VM: – Veldig kjipt

Ole Erevik tror ikke lenger at det er til å unngå.

– Det gjenstår å se. Kanskje tar jeg feil. Kanskje klarer de å hente seg inn. Kanskje reagerer de litt på kritikken som kommer fra forskjellige hold. Det er de nødt til å gjøre. Tre uker til som dette, det går ikke. Konsekvensen hvis dette fortsetter, er at det må lukkes og slukkes. Da blir Hasan Moustafas prestisjeprosjekt plutselig hans bane, sier TV 3-eksperten, med henvisning til den egyptiske presidenten i IHF.

USA og Tsjekkia har allerede trukket seg fra mesterskapet på grunn av smitteutbrudd før avreise. I skrivende stund er det ikke varslet om positive prøver i de ulike VM-boblene i Egypt.

– Det er ingen problemer. Sikkerhetsmessig og sunnhetsmessig går det veldig bra, uttalte nylig IFH-president Moustafa til danske TV 2.

– Boblen er intakt, så vidt vi vet, sier Norges VM-lege, Thomas Torgalsen.

– Problemet er at vi ønsker avstand mellom spillerne, lagene, de i den lokale organisasjonskomiteen og de som jobber her, sier Norges lege, før han fortsetter:

– Jeg er overrasket. Vi har trafikk av folk i etasjen vår som vi ikke aner hvem er. Det er uoversiktlig.

PS: Norge skal etter planen VM-åpne mot Frankrike torsdag klokken 20.30 norsk tid. Oppgjøret vises på TV 3. Østerrike og USA-reserve Sveits er de andre lagene i gruppen.