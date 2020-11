TILBAKE TIL DANMARK: Kåre Geir Lio og Stine Bredal Oftedal under VM i Danmark i 2015. Nå må de norske håndballjentene etter alt å dømme tilbake til Danmark for å spille mesterskap. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballpresidenten avviser skandale-påstand: − Kjenner ikke virkeligheten

Den kjente danske håndballkommentatoren Bent Nyegaard kaller Norges nei til håndball-EM for «skandaløst». Håndballpresident Kåre Geir Lio avviser at avgjørelsen – offentliggjort 17 dager før åpningskampen – kom for sent.

– Det er skandaløst. Ikke på grunn av corona-utviklingen nå. Den har lenge ligget fast. De siste tre ukene er alt blitt avlyst i Norge i diverse sportsgrener. De skulle ha tatt beslutningen for 14 dager siden, sier Nyegaard til dansk TV 2.

– Det er sikkert fordi han ikke kjenner virkeligheten, kontrer den norske håndballpresidenten etter mandagens nei til EM.

– Hva tenker du om skandale-påstanden?

– Den får stå for hans regning. Jeg synes vi har manøvrert godt sammen med medarrangørene Danmark og det europeiske håndballforbundet i det landskapet vi har vært i.

I slutten av oktober var det klart at de norske corona-reglene ved en positiv test ville kaste både eget lag og en eventuell EM-motstander inn i 10 dagers karantene. Og ut av mesterskapet. Lio lanserte da i VG muligheten for at Norge kom til å si nei.

– På det tidspunktet var alt mulig, og da handlet det om å ha mange alternativ åpne slik at vi kunne velge det beste. Det har vi gjort. Nå var det beste at vi sa fra oss arrangementet i Norge. Det kom på det tidspunktet det måtte komme, hevder Kåre Geir Lio.

– Det har vært krystallklart at Norge ikke ville kunne arrangere dette med de norske restriksjonene. Det er ergerlig at det har tatt det norske håndballforbundet så lang tid, sier håndballeksperten Bent Nyegaard, som i en årrekke har vært dansk TV 2s svar på Bent Svele.

Lio påpeker at Norges Håndballforbund ikke har drevet noe sololøp de siste ukene, men at avgjørelsen kom etter omfattende arbeid opp mot Norges idrettsforbund, kulturdepartementet, helsemyndighetene og det politiske miljøet i Norge.

– Vi har også jobbet fortrøstningsfullt fra uke til uke sammen med danskene for å finne den beste løsningen. De har som EHF vært informert om alle tiltak, alle beslutninger og vært med på dette hele veien. Vi har vært enige om når valgene skal tas – også da vi i helgen kom frem til at dette ikke går, hevder han.

Det er ventet at de 26 EM-kampene som skulle gått i Trondheim kommer til å bli spilt i Kolding og Herning. Men hverken det danske eller det europeiske håndballforbundet har foreløpig bekreftet dette.

