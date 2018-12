TOTALDOMINERTE: Stine Bredal Oftedal sto bak 22 av 38 norske mål mot Ungarn, men Ungarn-treneren mente etter kampen at hun kunne blitt avblåst flere ganger for skritt. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Ungarn-sjefen ber om flere avblåsninger mot Stine Bredal Oftedal

HÅNDBALL 2018-12-08T05:11:09Z

NANCY (VG) (Ungarn-Norge 25–38) Stine Bredal Oftedal dominerte skjebnekampen med seks mål og 14 målgivende pasninger fredag kveld. Men Ungarns landslagssjef mener Norges kaptein slipper for billig unna hos dommerne.

Publisert: 08.12.18 06:11

– Det hadde vært fint om dommerne noen ganger dømte henne for skrittfeil. Jeg følger henne nesten i hver eneste kamp i Ungarn. Innimellom gjør hun skrittfeil. Det ville hjelpe, sier Kim Rasmussen, og understreker at han «stor respekt» for den norske landslagskapteinen.

– Er det slik at føttene hennes går så fort at dommerne ikke klarer å telle?, spør VG.

– Det kan godt henne. For dommerne handler det om å kjenne spillerne, svarer Rasmussen, og sender dermed en liten syrlig hilsen til sine to danske landsmenn – Karina Christiansen og Line Hesseldahl Hansen – som dømte kampen.

Duoen ledet også fjorårets VM-finale mellom Frankrike og Norge, og burde kjenne Bredal Oftedal godt. I håndball er det bare lov å ta tre steg med ballen. I stortapet mot Romania ble den lynkjappe playmakeren avblåst for skrittfeil, men ikke mot ungarerne.

Sjekk hva Bredal Oftedal sa til VGTV etter storseieren:

– Det kan faktisk hende at jeg falt ned på det fjerde skrittet en gang i 2. omgang der. Men jeg tror ikke det var så mange flere i dag, svarer hun selv.

– Det kan hende at jeg ikke alltid blir dømt på det fjerde steget når jeg er i kontakt med forsvarsspillerne og faller, sier hun.

Det skjedde ikke ofte mot Ungarn. Motstanderen fikk aldri tak i henne. Stine Bredal Oftedal spilte til ni poeng på VG-børsen. Bare en gang har vi bedømt henne som bedre: 10 poeng mot Russland i fjorårets VM.

I tillegg til seks mål og 14 assist skaffet hun også to straffer. Dermed var Oftedal på sine 44 minutter på banen direkte involvert i 24 av 38 norske mål.

– Hun fikk ikke mye motstand. Du skulle nesten tro at mine spillere hadde fått beskjed av Györ om ikke å takle henne. Vi spilte baklengs. Jentene ble usikre av tempoet hun kom med. Hvis du begynner å stå på hælene mot Stine Oftedal så har du aldri en sjanse, sier Kim Rasmussen og legger til:

– Når vi gir henne slike muligheter så bare koser hun seg.

Stine Bredal Oftedal innrømmet fredag til VG at hun kjenner på presset i EM.

– Det har vært slitsom mye aktivitet oppe i topplokket. Det var en stor lettelse å vinne denne kampen. Jeg har kjent på mange følelser. Både som lag og individuelt har vi forberedt oss godt, forklarer hun.

Sammen med visekaptein Katrine Lunde og tillitsvalgt Kari Brattset får hun skryt for å ha gått foran av landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Vi er bedre enn vi har vært i EM, mener hun.

Hergeirsson mener også at Oftedal har trengt tid for å komme seg etter lårskaden rett før EM.

– Det kan godt hende. Det funket bra mot Tyskland og falt litt mot Tsjekkia og Romania. Men jeg ønsker ikke å unnskylde meg. jeg skal være god nok til å være på nivå uansett. Men rent fysisk har jeg manglet litt.

Nå venter Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag).

– Vi har ikke skutt oss selv i foten, men har gjort det vanskelig for oss selv. Det er kjipt at det bare er oss det går på. Men vi har tro på at vi kan gjøre to vanvittig gode kamper. Så får vi se hva det blir til.

I første omgang skal hun har lørdagen helt fri. Søsteren Hanna Bredal Oftedal har kommet til Nancy og nå skal de slå i hjel litt tid sammen. Julegaveshopping blir det ikke. Kapteinen er godt organisert og ferdig med det meste.