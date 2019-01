Berge: – Frimerke på Mikkel Hansen hadde gitt for mye rom for andre

HÅNDBALL 2019-01-17T22:53:57Z

HERNING (VG) Mikkel Hansen (31) scoret nesten halvparten av Danmarks mål mot Norge – men landslagssjef Christian Berge var ikke på tanken å sette et godt, gammeldags «frimerke» på Paris Saint-Germain-stjernen.

– Vi ville justere i pausen, fordi Mikkel hadde vært så god i 1. omgang. Men da ble vi for offensive, og det åpnet seg rom for de andre, som Mads Mensah og Rasmus Lauge, sa Berge til VG i intervjusonen etter firemålstapet.

Mikkel Hansen noterte 14 mål for Danmark. Riktignok kom tre av dem på straffe, men hans kanonskudd ble avgjørende.

Da Christian Berge var på besøk i TV3-studio etter matchen, ble han presset av ekspert Joachim Boldsen på om de gjorde nok for å stoppe Mikkel Hansen:

– Overveier du ikke på noe tidspunkt å justere mer enn dere gjorde, undret dansken?

– Nei, problemet var nesten at vi justerte for mye, svarte Berge.

– Vi justerer, så blir vi for offensive, og det blir hull overalt.

– Bekymrer det deg ikke at det blir hull andre steder, spurte Boldsen videre?

– Jo, vi ønsker å være stabile i forsvar. Men det er ingen tvil om at vi står bedre samlet, svarte Christian Berge – og mente altså såkalt «flatt» forsvar, der alle står inntil seksmeteren.

På direkte spørsmål om han vurderte å bruke såkalt «frimerke», altså en spesiell oppasser, på Mikkel Hansen, svarte landslagssjefen:

– Det er ikke sånn det fungerer. Det er for gode spillere. Det blir for mye rom rundt omkring.

– Vi prøvde å «treffe» på Mikkel, men så åpnet det seg for andre. Vi ble bedre med klassisk 6–0-forsvar, sa Berge til VG. «6–0» er et annet uttrykk for et flatt forsvar.

Målvakttrener Steinar Ege uttrykte seg slik til VG etter tapet:

– Våre keepere står en kamp under forferdelig vanskelige forhold. Vi taper masse dueller, Mikkel Hansen får lov til å skyte innenfor nimeteren – og Rasmus Lauge lager lekestue.

– Vi fikk ikke det kompakte og tette forsvaret foran oss som vi hadde håpet på.

– Var det mulig å stoppe Mikkel Hansen?

– Ikke når han hopper opp på åtte meter og skyter på syv meters hold. Hvis vi skal ha en sjanse til å stoppe skuddene hans, så må vi klare å holde ham lenger ute på banen.