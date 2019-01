MÅ VINNE: Sander Sagosen stråler av selvtillit foran VM-åpningen mot Tunisia – en kamp Norge neppe har råd til å avgi poeng i. Foto: Bjørn S. Delebekk

Analyse: Derfor er åpningskampen ekstremt viktig

HERNING (VG) Det norske landslagsåret 2018 ble ødelagt av to åpningstap. Sander Sagosen og håndballguttas VM-premiere mot Tunisia fredag kveld blir ekstremt viktig.

Det internasjonale håndballforbundet har nemlig gjeninnført systemet med gruppespill og hovedrunde i VM. Det er slutt på kvart- og åttedelsfinaler. Nasjonene tar med seg poengene fra kamper mot lag de går videre sammen inn i hovedrunden.

Det er samme system som felte begge de norske landslagene i fjorårets EM. Tap i åpningskampen for Frankrike (herrer) og Tyskland (kvinner) ble til slutt avgjørende for at det ikke ble norsk deltagelse i noen av EM-semifinalene.

Dermed endte det med 5.- og 7. plass. En stor skuffelse.

Sander Sagosen er selvfølgelig klar over hva dette handler om mot Tunisia:

– Du må være der fra start. Når det er mellomspill kan denne kampen definere hele mesterskapet vårt. Det er viktig å være på. Jeg tror vi er såpass rutinerte at vi skal klare det.

– Hvordan blir åpningskampen?

– Krig. Veldig fysisk. Men vi skal være bra forberedt, lover Sagosen foran møtet med Afrika-mesteren.

Tunisia er en utfordringen på omtrent samme nivå som Tyskland var for jentene i desember. Fullt mulig å tape for på en elendig dag. I tilfelle blir håndballgutta umiddelbart satt under press i mesterskapet. Akkurat som jentene ble etter 32–33 for Tyskland 1. desember.

Det ballet på seg. Det hjalp ikke hvor godt Sagosens «svigerinne», Stine Bredal Oftedal, spilte i resten av mesterskapet. Norges skjebne lå i andres hender og til slutt manglet kun ett mål på å nå semifinalen.

Med seier over Tunisia ser det allerede lyst ut. Et norsk lag i flytsonen slår også Saudi-Arabia (lørdag), Østerrike (mandag) og Chile (tirsdag). Dermed er det duket for gruppefinale Danmark-Norge neste torsdag.

Der vil Norge i tilfelle slå nedenifra mot Mikkel Hansen og danske favoritter.

– Guttene liker sånne kamper, poengterer landslagssjef Christian Berge.

Uansett vil Norge da gå videre til hovedrunden med fire, fem eller seks poeng. Et glimrende utgangspunkt for å møte – sannsynligvis – Sverige, Ungarn og Qatar.

et er fullt mulig at det blir Norge og Danmark i hver sin semifinale i Hamburg 25. januar. Det ligger naturligvis mange snubletråder i veien frem dit. Men det må være lov til å lansere vår drømmefinalen i «Boxen» i Herning 27. januar: Danmark-Norge.