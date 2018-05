I SYVENDE HIMMEL: Elverum-legenden Aleksander Børresen mottar sluttspillpokalen etter sin siste kamp for klubben. Foto: Jan Morten Frengstad, Østlendingen

Elverum gjør millionbutikk av sluttspillsuksessen

ELVERUM (VG) For fem år siden lå klubbøkonomien med brukket rygg. Nå har Elverum gjort millionbutikk av både sluttspillsuksessen og deltagelsen i Champions League.

Elverum seiersrekke på syv sluttspillgull på rad er unik i norsk herrehåndball etter at ØIF Arendal ble knust 35–24 i den avgjørende finalen. Suksessen speiler seg i klubbøkonomien.

– Vi tjener nok rundt millionen på sluttspillet, opplyser Nils Kristian Myhre – sentral i den sportslige satsingen i klubben.

Han anslår at klubben totalt tjener bortimot 170.000 kroner med fullt hus og 2271 tilskuere på den avgjørende finalen mot ØIF Arendal. For første gang har sluttspillet i håndball blitt spilt som best av tre kamper.

Som seriemester har Elverum har kapitalisert på den nye spillemodellen. De har fått det maksimale antallet hjemmekamper – seks – og har gjort over en halv million kroner på at både finalen, semifinalen og kvartfinalen har gått til en tredje kamp. Til sammen har Elverum trukket nesten 12.000 tilskuere til Terningen Arena i sluttspillet. Det er mye for en norsk håndballklubb.

– Elverum var nesten en bakgårdsklubb da jeg kom. Med diverse hangel her og der. Det har gått til helvete og vi er blitt reddet, sier finalehelt André Lindboe. Etter ni og en halv sesong i klubben satte han kronen på verket med åtte finalescoringer og 1647 mål totalt for Elverum. Det kan også være punktum for Lindboe i Elverum.

Også Champions League har vært en suksess for Elverum med stadig økte inntekter. Ifølge markedsansvarlig Kalle Björkman sitter klubben også igjen med en netto overskudd på over en million kroner etter gruppespillet sist høst.

– I de tre sesongene vi har vært i CL har vi hatt en økende inntekt gjennom alle tre år der vi i sesongen 2017–2018 har tjent rundt 1 000 000 kr., opplyser Björkman – selv tidligere høyrekant i Elverum.

– Mye av grunnen til at det går såpass bra er nettopp ham, forklarer Lindboe.

Svensken står sentralt i klubbens snuoperasjon. Så sent som i 2016 sto han bak en aksjon kalt «Blanke ark» som reddet økonomien med 1,6 millioner kroner inn i klubbkassen. Samme år kvalifiserte de seg for Champions League for første gang.

– Champions League har vært nøkkelen til alt, mener Myhre.

I 2014 hadde Elverum 4,8 millioner kroner i negativ egenkapital. De var nesten like ille ute som Larvik, som med minus 5,7 mill. frem mot nyttår må innfri Norges Håndballforbunds krav om positiv egenkapital. Larvik hevder at de har kontroll på situasjonen etter at drøye tre millioner ble hentet inn i redningsaksjonen den siste måneden.

Slik har det var for mange i norsk klubbhåndball.

Men Elverum har snudd den økonomiske situasjon. Omsettingen i 2017 var på 20,8 millioner kroner og overskuddet på rekordhøye 1,6 millioner.

Klubben har en sponsornettverk på 100 lokale og regionale bedrifter som bidrar med alt fra 44.000 kroner til en million årlig.

– Men skal vi komme videre må vi få en nasjonal sponsor. Det mangler vi fortsatt. Vi ønsker å få en enda bredere og bedre spillerstall for å ta steget opp blant de klubbene som kjemper om avansement fra Champions League, sier Nils Kristian Myhre.

Elverum ønsker å utvide inntektsgrunnlaget ytterligere. Denne sesongen har de hatt totalt hatt 22 hjemmekamper i serie, sluttspill og Champions League. Neste sesong ønsker de best av fem kamper i sluttspillet.

– Det mener vi er riktig nivå. Vi føler at vi hadde tynt publikums lommebok litt for mye med syv kamper, som i ishockey, sier Björkman.

Klubbenes organisasjon, Norsk Topphåndball, avgjør saken i løpet av kort tid.

For Elverum betyr den forbedrede økonomien at klubben kan være tidligere ute i spillermarkedet. Foran neste sesong forsvinner muligens Lindboe og helt sikkert Kevin Gulliksen, Aleksander Børresen, Nikolaj Mehl, Richard Hanisch og keeper Vegard Bakken Øien.

Til gjengjeld henter Elverum Endre Langaas, Aleksander Westby, Simen Holand Pettersen og svenske Lukas Sandell. I fjor mistet Elverum 10 spillere. Suksessen denne sesongen har overrasket trener Michael Apelgren. Unge spillere som Kevin Gulliksen (21) og Magnus Fredriksen (20) har spilt over forventning. Ikke minst i finalen.

– Klubben har et helt annet apparat og står på et helt annet sted enn for fem år siden. De gamle spillerne fører ting videre. Jeg utrolig stolt over hvordan de erfarne spillerne har tatt imot de unge. Men man kunne knapt drømme om at Fredriksen og Gulliksen skulle blomstre slik, sier Apelgren.