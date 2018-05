DANSK MESTER: Bjarte Myrhol vant det danske mesterskapet sammen med Eivind Tangen og Skjern. Bildet er fra Champions League-møtet med Nantes tidligere i sesongen. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Rødt kort og dansk gull for Bjarte Myrhol: Gjemte seg i garderoben

Publisert: 29.05.18 21:32 Oppdatert: 29.05.18 23:08

HÅNDBALL 2018-05-29T19:32:43Z

(Bjerringbro-Silkeborg – Skjern 26–27) Høydramatisk da Bjarte Myrhol feiret 36-årsdagen med å vinne sitt første danske mesterskap i håndball. Landslagskapteinen opplevde - etter rødt kort - kampens 18 siste minutter fra garderoben.

Han gjemte seg i der de siste minuttene. Han orket hverken å se dramaet eller å ha TV-kameraer på seg.

– Jeg hørte bare lyden av publikum. Det var lange minutter. Heldigvis gikk det vår vei til slutt. Det føles ekstremt godt å vinne dette, sier Bjarte Myrhol til VG.

Eivind Tangen var med sine fem mål svært sentral da Skjern sikret seg klubbens andre danske mesterskapet – det første kom i 1999. Bergenseren kom til Jyllands-klubben først i februar da FC Midtjylland Håndbold var på vei mot konkurs og fristilte spillerne.

– Jeg sa det til Eivind etter kampen: Vi hadde ikke vunnet dette uten deg. Han har vært vår beste spiller i de to finalene, mener Myrhol.

Foran 3000 tilskuere på hjemmebane var Bjerringbro-Silkeborg favoritter etter at Myrhol & co. så vidt berget uavgjort 29–29 i den første finalen hjemme. Men i finale to tok Skjern umiddelbart kommandoen med fire scoringer av det danske landslagets mangeårige venstrekant, Anders Eggert. 36-åringen scoret 10 mål i den dramatiske finalen.

Men Bjarte Myrhol røk på en tominutter før pause og da han igjen ble utvist etter 33 og 42 minutter, ble det rødt kort på nordmannen.

– Dommerne hadde en linje det var vanskelig å forholde seg til. Men det er ikke det vi tenker mest på nå etterpå, sier en feststemt Myrhol.

Han ble sist uke ble kåret til årets strekspiller i Champions League. Den danske klubben ble slått ut kvartfinalen av finalist Nantes. Det røde kortet påvirket kampen. 20–16-ledelsen ble raskt redusert til 20–19.

Skjern røk også på en dobbel utvisning seks minutter før full tid. Hjemmelagets strekstjerne Michael Knudsen utlignet til 26–26 bare tre minutter før full tid. Det var første gangen Bjerringbro-Silkeborg var oppe på uavgjort. Svenske Markus Olsson svarte med en ny matchvinnende scoring for Skjern. Keeper Emil Nielsen ble helt da han reddet de siste skuddet fra hjemmelaget.

– Det føles enormt fortjent. Vi har kjempet ekstremt hardt for dette, sier han.

Bjarte Myrhol vant den danske cupen med Skjern i forrige sesong, men tapte finalen i det danske mesterskap for Sander Sagosen og Aalborg. Han har tidligere vunnet titler både i Norge og Ungarn, men klarte aldri å kapre gullet tysk Bundesliga med Rhein-Neckar Löwen. Han gråt da det glapp målforskjellen for fire år siden.

– Det er 13 år siden jeg sist hadde hendene på et seriegull. Når jeg får en en slik opplevelse så kjennes det riktig at jeg valgt å dra til Danmark fra Rhein-Neckar Löwen for tre år siden, sier han.