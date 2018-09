Dro rasismespøk på direktesendt kamp: - Uakseptabel kommentering

HÅNDBALL 2018-09-24T14:38:14Z

På stillingen 1–0 i 1. divisjonskampen mellom Nøtterøy og Vålerenga, dro TV-kommentatoren en rasismespøk, som gikk ut på direkten. Norsk Topphåndball tar sterk avstand fra kommenteringen.

Sondre Skandsen

Nils Christian Mangelrød

Publisert: 24.09.18 16:38

Sendingen på Håndball TV, som eies av Norsk Topphåndball og har rettigheter til å produsere og sende norske klubbkamper, hadde startet med tekniske problemer. Men da kommentatoren slang ut spøken var kampen mellom Nøtterøy og Vålerenga godt i gang.

(Se hendelsen i sportsnyhetene øverst i saken).

Først påpekte kommentatorene at kameraet «endelig funker», før de fortsatte:

«Lyden er ikke... Den funker ikke, så da kan vi kødde»

Deretter fulgte en stillhet, før hovedkommentator sa:

«Men det jeg må si .., er at det er digg at det ikke er noen negere på banen. Veldig digg. Det kan vel du som neger si deg enig i?»

«Ja, jeg sier meg veldig fornøyd.», kvitterte sidekommentatoren.

Kommenteringen fortsatte, men etter rundt fire minutter fikk kommentatorene beskjed om at lyden hadde vært på fra starten av kampen. Reaksjonen var tydelig:

– Om det stemmer er vi «fucked», åh fy f... jeg får sparken, sier kommentatoren på direkten og senere beklaget det han hadde sagt.

Kommentatoren, som er i slutten av tenårene og jobber frivillig og ulønnet, beklager nå på det sterkeste kommenteringen overfor VG.

– Først og fremst så legger jeg meg paddeflat for det som har skjedd. Det er veldig dumt og jeg angrer selvfølgelig. Det er kjedelig at det som er ment som en privat samtale mellom to gode kompiser tatt ut av kontekst blir spredd ut til så mange. Det er holdninger jeg ikke står for. Min gode venn er mørkhudet og har selvironi på det også, sier kommentatoren.

– Legger seg flat

Teamleder for sendingene til Håndball TV fra Nøtterøy, Børge Furu, tar avstand fra kommentarene, men påpeker at kommentatoren jobber frivillig.

- Han legger seg flat som en pannekake. For meg er det imidlertid viktig å si at han gjør dette på frivillig basis og ikke er en ansatt i Håndball TV, sier Furu, som syns at kommentatoren fortjener en ny sjanse.

Han mener det blir tatt ut av kontekst kun å fremheve kommentarene som skjedde helt i starten av kampen og ikke var ment for direktesendingen. Han mener også lyden må skrus maksimalt opp for å kunne oppfatte det som blir sagt.

Furu forklarer at kommentatorene hadde bestemt seg for å lage et innlegg på bilde- og videodelings-appen «Snapchat» til en lukket vennegruppe, mens de fortsatt hadde lydproblemer. Det var det som var bakgrunnen for spøken. Imidlertid ble lyden fanget opp av en annen mikrofon enn den de kommenterer med til vanlig.

Furu forteller at kommentatoren har totalt rundt ti kamper bak seg. Sidekommentatoren var derimot kommentator for første gang.

Kampen på nest øverste nivå i Norge endte 33–26 til Nøtterøy. Men i motsetning til andre ferdigspilte kamper er den ikke er publisert på Norsk Topphåndball sine sider i øyeblikket.

Mandag sendte Vålerenga håndball ut en pressemelding der de skriver at «Vålerenga Håndball vil markere sterk avsky til det som ble sagt. Vi er en håndballklubb som bygges på mer enn bare håndball. I håndballen har vi et spesielt ansvar for å ta vare på alle. Dette gjør vi ved å vise forståelse og inkludere alle i idretten vår».

- Uakseptabelt

Leder av Norsk Topphåndball, Hein Barthold, som er leder for TV-sendingene fra norske klubbkamper, er klar på at dette uansett ikke holder mål.

– Selv om lyden er til en «snap» og det ikke var ment å havne på sendingen til håndball TV er det uakseptabel kommentering. Når man er på jobb skal man ikke drive med slikt på sosiale medier. Jeg har sett originalfilen, fått forklart hva som skjedde og beklagelsen fra kommentatoren og under forutsetning av at dette ikke skjer igjen har jeg ikke problemer med at klubben lar ham fortsette å kommentere, sier Barthold.

Han ser på kommentatoren som flink, selv om han påpeker at dette ikke var tilfellet denne gang

– Det var noe han var fullstendig klar over selv og han gikk til teamlederen for produksjonen med en gang etter kampen og sa fra. Han hadde vært helt knekt, sier Barthold.

Håndball TV har rettigheter til å produsere og sende klubbkamper i norsk håndball. De har 26 team totalt i Norge og har sendt kamper siden sesongstart i 2015/16-sesongen.

– I Håndball TV har vi hatt 1500 sendinger gjennom tre år nå. Dette er første gang vi har en slik sak, sier Barthold.